Arreaza: Los países que buscaron desestabilizar a Venezuela no lo lograron, la UE no tiene moral

Este miércoles el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza tras un encuentro con el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres desde la sede del organismo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (EEUU).

Arreaza declaró que «los países que buscaron desestabilizar el país no lo lograron, la Unión Europea no tiene moral para establecer sanciones», así mismo puntualizó que «nosotros siempre vamos a proponer el diálogo con las Naciones Unidas, en cualquier materia, no con instrumentos poco rigurosos como el informe reciente».

«En el país tenemos una Constitución y las denuncias las tratamos bajo las normativas legales, solo así hemos logrado superar los hechos de violencia que antes existían» indicó el diplomático a medios de comunicación.

Sobre el manejo de los derechos humanos en Venezuela, Arreaza destacó que «los pueblos indígenas pasaron de ser invisibilizados a ser los protagonistas en el país».

«Estamos abiertos al diálogo, como lo mencionaba el Comandante Hugo Chávez si toca bajar a hablar con el diablo por mantener la paz, lo haremos», refiriéndose al posible encuentro con representantes de EEUU» destacó el diplomático.

Con el Mazo Dando