Cabello: UE no entiende cómo se desarrollan los procesos y las campañas electorales en Venezuela

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello aseguró que la Unión Europea no entiende cómo se desarrollan los procesos y las campañas electorales en Venezuela.

«No saben cómo el pueblo chavista es capaz de defender hasta con los dientes lo que tenga que defender, porque cree profundamente en un proceso que los incluyó, que antes de llegar el Comandante Chávez estaban fuera y gracias al Comandante Chávez fueron incluidos todos los venezolanos en igualdad de condiciones», afirmó.

En el programa Con el Mazo Dando, en la emisión número 366, sostuvo que a estas elecciones han venido organismos que tenían 16 años, que no aceptaban ninguna invitación a presenciar comicios en el país. «Venezuela los invitaba a que vinieran a ver las elecciones y ellos decían que no, que Venezuela no estaba en condiciones, pero aquí no ha cambiado nada», sostuvo.

«Ojalá hagan el trabajo de acompañar a las elecciones y no estén aquí de espías, porque la actitud que hemos asomado, que hemos visto en algunos de ellos, es que nadan espiando a ver qué es lo que ocurre en Venezuela», indicó.

Con el Mazo Dando