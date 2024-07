Cabello sobre la derecha fascista: Sus ataques han fortalecido nuestra moral

En su programa Con El Mazo Dando, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, sostuvo que los ataques de la derecha «han fortalecido nuestra moral».

Tal reflexión la realizó al hablar sobre el desarrollo de la presente campaña presidencial para la reelección del candidato Nicolás Maduro, sobre lo que explicó que «nosotros hemos esta campaña distinta a las otras; la del 2013 fue una campaña de dolor por la partida del Comandante Chávez, en esa oportunidad la oposición hizo una campaña despiadada como todas las de ellas».

Señaló que en el 2018 nuestro Pueblo entendió todo lo que estaba pasado y «ahora en el 2024 he visto el fervor y disposición del Pueblo de Venezuela, mucha gente que -como dice Chávez puede estar descontenta pero no va a votar por la derecha- se ha desbordado en amor porque la campaña de ellos ha sido de agresiones, violencia, sanciones y de intentar asesinar al presidente Maduro, no una sino varias veces y eso nos ha fortalecido (…)».

Cabello afirmó que «se metieron con un avispero, un panal y estamos alborotados por toda Venezuela».

Con el Mazo Dando