El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha sentado en nombre de la paz a escuchar a sectores de oposición que no tienen palabras para establecer un mecanismo de diálogo.

Durante la transmisión del programa Con el Mazo Dando por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello dijo que “solo un farsante de la política como Enrique Márquez” puede asegurar que al jefe de Estado “no le interesa la paz de la nación”.

“El presidente Nicolás Maduro llamó un primero de mayo de 2017 a conformar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y al día siguiente Venezuela logró la paz y se desarticularon los grupos violentos”, recalcó Cabello.

Aseguró que un acuerdo citado por Márquez, entre los presidentes de Venezuela y Colombia, según el cual los asuntos internos del país se resuelven en Bogotá, “no existe”, pues a su juicio lo que sí ocurre es que el presidente Maduro se ha sentado en nombre de la paz “a escuchar a farsantes como Enrique Márquez”.

Evalúan 1x10x7

Por otra parte, el líder revolucionario enfatizó que el PSUV ha revisado los registros de la herramienta 1x10x7 y califica como “excelentes” las cifras obtenidas. “Revisé los números del 1x10x7 y son una belleza”, puntualizó.

“Ya arrancó el registro del 1x10x7 de movimientos sociales, de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), de las comunas, del Gran Polo Patriótico (GPP), de Bases de Misiones y Grandes Misiones, de pueblos originarios y eso va lindo y bello”, aseguró.

Explicó que día tras día el PSUV realiza un chequeo de los registros de las herramientas electorales creadas por la Revolución Bolivariana, de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio. “Chequeamos, llamamos, y vamos a corregir cualquier anormalidad que veamos en el camino”, subrayó.

Caso CITGO

Con respecto al robo de la petrolera CITGO Petroleum Corporation por parte del régimen de Estados Unidos, Diosdado Cabello dijo que la oposición radical no aborda públicamente el caso de la empresa venezolana debido a que algunos de sus dirigentes se benefician económicamente con la entrega de este patrimonio nacional.

“La oposición venezolana no quiere hablar del tema e incluso se oponen a un veredicto en el corto plazo, no porque no les interese, sino por el momento político de la campaña presidencial”, señaló.

Finalmente, Diosdado Cabello presentó un titular de redes sociales en el que se señala a sujetos como Carlos Vecchio, Leopoldo López y José Ignacio Hernández, quienes reciben comisiones de miles de millones de dólares por la entrega de la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), a transnacionales en EE. UU.

VTV