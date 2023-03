Cabello: ¡Los sueños no se pueden perder, soñemos y luchemos siempre por una Patria libre!

Este miércoles, 29 de marzo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, instó a la juventud a no dejar que nadie les arranque los sueños de una Patria libre, soberana e independiente.

«Los sueños no se pueden perder jóvenes, si algo mueve al ser humano son los sueños, los sueños de una Patria bonita que nos abrace y nos arrope a todos (…) No dejemos que nadie nos los arranque, soñemos siempre con una Patria libre, soberana e independiente, donde aquí no venga nadie a meter su cuchara porque aquí mandamos los venezolanos y venezolanas, un sueño eterno debemos tener y luchar por él», expresó Cabello durante su programa Con el Mazo Dando N° 425.

En ese sentido, recalcó que el Comandante Hugo Chávez siempre fue un optimista, porque las probabilidades de gobernar eran mínimas e igual salió junto a un grupo de militares aquel 4 de febrero de 1992 para devolver la esperanza a un Pueblo.

Además, resaltó que la Revolución Bolivariana nunca ha sido excluyente y muestra de ello es que la mal llamada clase media, que a veces odia tanto, «fueron beneficiados por el Comandante Chávez como ustedes no tienen idea».

