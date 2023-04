Así conmemora la Universidad Internacional de las Comunicaciones sucesos de abril del año 2002

Intervenciones y testimonios de políticos, periodistas y fotógrafos, entre los que destacan Tania Díaz, José Vicente Rangel Ávalos, Wendy Olivo, Olga Navas; Tarek William Saab, Iris Varela, y Freddy Bernal, entre otros, forman parte de la agenda de relatos que dan contexto a más de 350 m2 de la exposición donde se muestran las imágenes de aquella tarde en que como hoy, PDVSA es la musa de la agresión imperialista contra la patria venezolana, su pueblo y sus riquezas.

Con base en el derecho de las víctimas a obtener “verdad, justicia, reparación, memoria histórica y garantías de no repetición”, Lauicom inauguró este martes 11 de abril, la muestra “Retratos y Relatos”; performance que rescata las vivencias de quienes sintieron muy de cerca el fétido aliento y las garras del fascismo en una de sus más genuinas expresiones, durante aquel golpe de Estado contra el presidente Chávez, en abril del año 2002.

En el marco del 21° aniversario de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril, Lauicom ofrece un programa de actividades por la memoria histórica en honor a las víctimas, con la premisa “recordar para no olvidar, y no olvidar para no repetir”, narrando a través del recurso fotográfico y la oralidad el plan opositor que, para deponer por la fuerza y con base en una realidad mediática simulada costó muertos y más de cien heridos en el hoy emblemático Puente Llaguno, adyacente al Palacio de Miraflores, en Caracas.

La muestra compuesta por más de 70 piezas fotográficas de Wendy Olivo, Enrique Hernández, Francisco Batista y Maiquel Torcatt, incorpora testimonios de víctimas directas, indirectas y familiares de quienes resultaron blanco, primero de las balas y después, del engaño desplegado por la superestructura mediática nacional e internacional del entonces.

Esta actividad es la clase magistral inaugural de la V Cohorte del Diplomado en Comunicación Política, dirigido a 117 participantes, de más de 25 organizaciones sociales nacionales e internacionales, partidos políticos, empresas estratégicas publicas y privadas, medios de comunicación, ejercito bolivariano y cuerpos diplomáticos acreditados en Venezuela, entre otros.