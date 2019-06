Malaverismos: Carta de un opositor al Comando Sur pidiendo una invasión

POR: ROBERTO MALAVER

Cansado de ver una oposición derrotada dividida, que ya pareciera que no cree en la invasión ni en el golpe, Ataulfo Alcázar Andujar – Triple A- decidió escribirle una carta al jefe del Comando Sur pidiendo una invasión.

Caracas- esperando la invasión desde siempre- 2019.

Estimado amigo: Almirante Craig Faller,

¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está la vaina?

Seguro que esta es la segunda carta que recibe de un venezolano, porque ya el compañero embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Veccio, se me adelantó. Esta carta va por lo mismo. Solicitarle, implorarle de rodillas, que por favor, revise bien la vaina y mire si por allí nos puede echar una ayudaita, como decía una candidata presidencial por aquí antes de que Guaidó se autoproclamara. Es decir, amigo Craig, busque por ahí si le queda una invasión y decidase de una vez a echarle bola, porque le digo una vaina, esta dictadura no sale con votos ni con diálogo, esta gente hay que sacarla con una invasión bien arrecha, y en estos momentos, usted es la única esperanza que tenemos.

Ya usted ha visto en lo que se ha convertido esta oposición a la que, por errores de la historia, yo pertenezco. Es una cosa que no tiene nombre. Comienzan diciendo uuna vaina y terminan haciendo otra. Desde que el hombre ese al que ustedes apoyan y llaman presidente, -y yo también- se autopoclamó, la receta que ustedes le ecribieron estaba muy clara: Cese de la usurpación, gobierno provisional y elecciones libres. Así nos lo aprendimos todos por acá. Y ahora usted ha visto que nos tienen hablando en Oslo, por cierto, un pueblo o ciudad que nadie conocía por acá, y ahora todos sabemos que queda en Noruega, esa vaina por lo menos se agradece, porque todo conocimiento es bueno.

La verdad es que ustedes le han echao la bola pareja para salir de este hombre que no se daja tumbar. Han puesto sanciones de todo tipo, hasta suspendieorn los vuelos de Caracas a Miami, y de Miami a Caracas, y eso tiene llorando a mucha gente nuestra, y además, han creado un bloqueo financiero del carajo, que tiene al dictador pidiendo cacao, y no se lo voy a negar, a muchos de nostros también, sin embargo, el hombre sigue ahí, como que la cosa no fuera con él.

Lo último que hicimos nosotros fue un ridículo internacional del carajo. Eso del 30 de abril todavía mucha gente no se lo explica. Allí quedamos como verdaderos buhoneros del plátano, aunque más bien aquello parecía una concha de mango que nos pusieron para caernos como unos mismos bolsas y así lo hicimos.

Por eso ahora le pido, estimado amigo Graif, que mire bien el mapa, seguro que una invasión para ustedes es una vaina muy fácil. eso sí, apunten bien para el oeste, para donde están los chavistas esos, porque ustedes tienden a matar mucha gente equivocadamente. Es verdad que en el este quedan algunos de esos carajos, pero de ellos nos encargamos nosotros una vez que ustedes se decidan a echarle bolas.

Bueno amigo, solo me resta decirle que por aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos. Véngase con todo de una vez. Yo sé que al compañero Embajador Veccio usted ni siquiera lo recibió, pero por favor, por lo que más quiera, decidase a darle el palo a la piñata.

Se despide de usted arrodilladamente, Ataulfo Alcázar Andujar.

Más conocido entre sus amigos, como Triple A.