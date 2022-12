Arreaza presenta libro Irreversibilidad durante Día de la Lealtad y Amor al Comandante Hugo Chávez

En la conmemoración de los 10 años en el “Día de la Lealtad y el Amor” de la última proclama del Comandante Hugo Chávez, desde el Cuartel de la Montaña 4F, se presentó y bautizó el libro “Irreversibilidad”, escrito por el vicepresidente para las Comunas del Partido Socialista Unido de Venezuela, y enlace político por Barinas, Jorge Arreaza, quien a través de una crónica recogió un momento único para la historia del país, en donde hace una década Chávez planteaba posibles escenarios, de no poder seguir al frente de la presidencia debido a su estado de salud.

“Fue muy duro escribirlo porque fue revivir todo eso, pero al ver la realidad de este pueblo insurgente e irreverente, con esa capacidad de resistencia tan grande, me corroboraba que tenía que hacerlo y darle forma a ese momento, porque esto es parte de la historia y sé que el Comandante Chávez quiere que el pueblo de Venezuela lea este relato y compartir ese momento tan irreverente”, aseguró Arreaza.

El acto estuvo presidido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, entre otros altos dirigentes.

Arreaza rememoró cuando el Comandante Chávez en diciembre de 2012, pedía excusas y decía: perdónenme por hablar y presentar estos planteamientos o por si les parecen fatalistas, pero es mi deber prepararme y preparar al pueblo para todos los escenarios posibles.

“Chávez nos mostró tres escenarios, uno de ellos contemplaba incluso no poder seguir gobernando, bien fuera por no tener la capacidad física o por si su salud no le permitiera y se fuera físicamente de este mundo y fue entonces cuando el 2 de diciembre nos asomó dejar a Nicolás Maduro al frente de la Revolución Bolivariana, quien era vicepresidente del país en ese momento”, agregó el líder de la tolda roja.

En esta línea, en donde Arreaza se paseó durante su intervención por varias situaciones descritas en el libro, mencionó cuando Chávez el 5 de diciembre de ese año llamó al presidente Nicolás Maduro, en medio de un momento entre tenso, tierno, trascendente, y dijo «ante el escenario de no poder continuar al frente de la presidencia te tocaría a ti Nicolás, asumir las riendas y garantizar la continuidad y la irreversibilidad de la Revolución Bolivariana».

“Allí hubo un gran silencio y el presidente Maduro le dijo, cuente conmigo Comandante, haré lo que sea posible en cualquier escenario que se presente para garantizar la continuidad y profundización de la Revolución Bolivariana por difícil que sea con el pueblo saldremos adelante”, agregó Arreaza y enfatizó que el presidente Maduro asumió ese rol, no le falló al Comandante Chávez y es un líder no solo de la Revolución Bolivariana, sino de los procesos de liberación en el mundo en el siglo XXI.

Chávez en ese momento agregó que la liberación no solo se debe lograr en los pueblos, debido a que no era asunto de un país, región o continente. Arreaza, con su libro en mano y leyendo fragmentos del mismo, dijo que en ese momento tan crucial para el futuro del país, el líder de la Revolución Bolivariana fue insistente en recordar que el enemigo es el imperio más poderoso que haya existido y el sistema más perverso y opresor que haya podido concebirse.

Prensa MinComunas