Arreaza: De nuestro esfuerzo, cultura e historia debe surgir el nuevo modelo civilizatorio

Durante el homenaje al maestro boliviano Juan José Bautista a dos años de su trascendencia, el ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, aseguró que uno de los grandes desafíos de los hombres y las mujeres del Sur global es superar la modernidad, con su sistema de dominación, su sistema de valores, su tecnología y su ciencia.

“Juan José Bautista, un filósofo originario y original de nuestros pueblos, nos dejó muchas luces para poder retomar los caminos y para abrir los nuevos caminos para responder a este gran desafío de transformación. Cómo podemos nosotros desarrollar nuestros propios modelos, rescatando nuestro criterio original. Nuestra relación con la madre tierra, con la Pachamama que, como decía con J. J. Bautista, no es con, ni siquiera desde, sino en la Pachamama, el ser humano en su madre: la naturaleza”, señaló.

En tal sentido, Arreaza indicó que, en Venezuela, desde hace 24 años, con mucha humildad el proyecto revolucionario del comandante Chávez ha enfrentado todos los demonios del imperialismo, de la burguesía interna, de la modernidad.

“Aquí estamos con una propuesta que sabemos que Juan José Bautista conoció y respetó: la comuna, lo comunal. Cómo el pueblo organizado desde su territorio puede ser el receptor del verdadero poder, puede generar un nuevo Estado: el Estado comunal, el Estado comunitario, que rompa todos los esquemas que nos impusieron durante tantos años, y que genere lo que nos decía el comandante Chávez, la suprema felicidad; lo que nos dijo también el Libertador Simón Bolívar, la mayor suma de felicidad posible”, puntualizó.

De acuerdo con el titular de la cartera de comunas, el legado, el pensamiento y las reflexiones de J. J. Bautista son definitivamente valiosos; pero, sobre todo, vigentes, porque es el sendero que la humanidad debe recorrer para construir un nuevo modelo civilizatorio que proteja la vida. “Con la obra «¿Qué significa pensar ‘desde’ América Latina?», nos dejó deslumbrados con sus capacidades, con su manera tan clara de explicar los fenómenos de la modernidad y de contraponer un nuevo modelo, que debe surgir de nuestro propio esfuerzo, cultura e historia; debe surgir de nuestras raíces. Nosotros leímos su obra y la verdad nos impulsa a luchar y a consolidar la vida”, manifestó.

En su intervención, el ministro Arreaza recalcó que el presidente venezolano Nicolás Maduro, gran estudioso también de los temas decoloniales, así como de la obra de Dussel y J. J. Bautista, tiene gran empeño por reconstruir y repensar, por lo que en sus líneas estratégicas de este año no solo está el poder popular y la comuna, sino que también está la independencia y la descolonización como ejes fundamentales para el accionar del Gobierno y del pueblo revolucionario.

“Juan José nos dejó el gran deseo de la acción en el terreno, de la formación para la acción. Pensamiento y acción permanentes; solo así podremos transformar, pero sin ningún tipo de complejo, sino con la certeza desde nuestro origen, nosotros podemos crear las condiciones para ser más felices, para satisfacer nuestras necesidades, con valores propios, con valores de amor, de solidaridad, que nos junten, que nos abracen, que nos reencuentren; estamos seguros de que podremos construir nuestro modelo”, subrayó.

Otra forma es posible

Durante la conmemoración de la siembra del pensador boliviano Juan José Bautista, la investigadora mexicana Katya Colmenares comentó que, hace dos años, comenzó un proceso de comprensión para abrazar la nueva presencia de Juan José Bautista.

“Juan José nos ha dejado un gran legado. Una parte es siempre buscar el sentido a las cosas. Él, continuamente, hablaba de la necesidad de convocar a los ancestros a la lucha, porque la transformación de vida y de humanidad que necesitamos llevar a cabo es muy grande y profunda y él decía que debe ser un trabajo hecho por la comunidad de vida y allí están los ancestros. Él no solo se dedicaba a lo teórico y lo político, sino que también jugaba en otros niveles”, expresó.

Asimismo, Colmenares resaltó que parte de la rebeldía que dejó J. J. Bautista es luchar para recuperar la alegría. “Juan José no es legado para una sola persona, es el legado para los pueblos en lucha. He visto cómo han comenzado a germinar semillas por todos lados, en lugares inimaginables, donde nos dicen, estamos trabajando la obra de Juan José. Los invito a sumarse a la construcción de un nuevo modelo civilizatorio junto a Juan José Bautista, porque él siempre nos acompaña y nos impulsa a trabajar juntos.”, enfatizó.

Por su parte, el investigador Nelson Gutiérrez insistió en que las nuevas generaciones deben conocer la obra y el legado de J. J. Bautista. “Es necesario transmitir cuál era el pensamiento de Juan José a los más jóvenes, a los estudiantes. Hoy, da mucha emoción escuchar a gente de tantos países hablar de la filosofía del profesor Bautista, pero debemos ir mucho más allá. Cuando conocí a J. J. Bautista para organizar una serie de seminarios y cursos, me pareció bastante joven para ser él, y él justamente me dijo cuando me presenté: tú eres bastante joven para la filosofía; yo era estudiante de segundo año de Teología y primero de Antropología. Ante algunas críticas por la edad de los participantes de los cursos, Bautista respondió: ‘Los que dicen que tienen alto nivel intelectual a veces son quienes más basura mental tienen, y es muy posible que a los jóvenes es a quienes más les sirvan los seminarios”, agregó.

Prensa MinComunas