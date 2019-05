Aristóbulo Istúriz: La ANC no tiene edad ni tiempo y podrá continuar después del 2020

“Para que no se desesperen y crean que será eterna, decimos que la Constituyente estará al menos hasta el 31 de diciembre de 2020, pero eso no quiere decir que cesará en 2020. Si nosotros no hemos transformado el Estado y no hemos aprobado una nueva legislación y la nueva constitución, debemos seguir con la Constituyente después del 2020. Eso lo tenemos bien claro”.

Así lo afirmó el Constituyente Aristóbulo Istúriz al tomar la palabra durante el debate que aprobó la extensión hasta el 31 de diciembre de 2020 las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) elegida el 30 de julio de 2017.

“La Constituyente tiene funciones específicas, la Constituyente no tiene edad. Vamos hasta el 31 de diciembre de 2020, al menos, pero la Constituyente no se hace por tiempo sino por tareas, misiones. ¿Y cuándo termina la Constituyente?, cuando alcance la misión”, explicó.

Istúriz lamentó que la derecha internacional y la nacional hayan querido minimizar y hasta destruir la ANC. “Negar la ANC es negar al pueblo que es depositario del Poder Originario. A nosotros nos tienen que matar antes que dejemos destruir la Constituyente”.

Además, comentó que la ANC ha sido muy moderada en el uso del Poder que establece la Constitución para la ANC. “Si lo hubiésemos aplicado ese poder tal como está en la Constitución, no quedaría ningún escuálido en este país”, ilustró.

Confirmó además que la ANC, tanto de 1999 como de 2017, garantizó la paz de los venezolanos y las victorias populares posteriores. Recordó que en Venezuela las dos Constituyentes han sido profundamente democráticas, con mecanismos para consulta, debates masivos y populares y la aprobación por votación secreta. En la historia de Venezuela nunca se había elegido a los Constituyentes como tampoco la Constitución redactada había sido aprobada por el pueblo.

Dijo que el resultado es una Constitución programática, política, con la que se puede construir el país que está proyectado en sus páginas y eso no se hace en un día.

“Nosotros, por eso, no somos un simple gobierno, somos un proyecto político”.

Destacó que la ANC de 1999 logró cambiar el concepto de soberanía que estaba en la vieja constitución de 1961. Antes, el artículo 4to decía que “la soberanía reside en el pueblo”, pero la delegaba mediante el voto en los poderes elegidos cada 5 años.

“Era el carácter representativo, hipotecaba la soberanía. Uno iba a votar y se acaba la soberanía, quedaba en telarañas durante 5 años (…) Cinco años después le devolvían la soberanía para que volviera a votar”, resumió pedagógicamente.

Eso se transformó en 1999, en el actual artículo 5to. (equivalente al 4to, de 1961). Pero ahora el concepto es “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. La soberanía siempre estará en el pueblo, es intransferible”.

El otro carácter que cambió con aquella acartonada democracia representativa, era el ejercicio indirecto de la democracia, que antes solo podía ser a través de los representantes del Poder Público, se delegaba y solo ellos podían actuar.

Ahora, desde 1999 la Bolivariana establece mecanismos para el ejercicio directo de la democracia con el protagonismo y la participación de los venezolanos.

Confirmó que ahora la democracia participativa y protagónica en Venezuela debe incluir la Estado Comunal, para que el Poder Popular organizado tenga poder verdadero.

VTV