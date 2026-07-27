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Martín Pulgar: La CPI ha actuado como un mecanismo de desestabilización geopolítica

27.Jul.2026 / 12:51 pm / Haga un comentario

El analista político Martín Pulgar destacó en relación con el posicionamiento del país frente a la Corte Penal Internacional (CPI), que dicha institución ha actuado como un mecanismo de desestabilización geopolítica y deslegitimación que vulneraba la soberanía venezolana.

Según Pulgar, el distanciamiento de este órgano responde a una decisión oportuna de la diplomacia nacional, al considerar que las acciones de la corte han operado como una «espada de Damocles» en lugar de un canal genuino para la resolución pacífica de diferencias.

«Tomamos una decisión en un momento oportuno. Si bien este tipo de instituciones internacionales sirven de respaldo, también tienen acciones como la corte, que ha sido una espada de Damocles sobre los venezolanos o sobre la soberanía», sostuvo Pulgar.

Por otra parte, Pulgar destacó los acuerdos de cooperación entre Venezuela y la Organización de las Naciones Unidas (ONU): «La colaboración internacional es fundamental ante eventos de gran magnitud que afectan a la integridad de los países». Además, enfatizó que la nación Bolivariana mantiene una política exterior abierta y pragmática extendida al sector privado y a organismos multilaterales, respaldada por la población soberana que ha acompañado el crecimiento económico nacional.

«Venezuela ha ayudado a otros países extranjeros más allá de las inclinaciones políticas. Hemos estado abiertos a recibir ayuda de otros países u organizaciones como la ONU y se está dando un giro con las relaciones exteriores», expresó el analista durante una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV).

 

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