APURE | Fuerzas de la Revolución se desplegaron en Achaguas (+Fotos)

Prensa PSUV Apure / Jesús Pérez.- Este miércoles en una segunda jornada, Eduardo Piñate, enlace político del Psuv y gobernador del estado Apure, acompañado de Daniel Nieves; parte de la estructura del partido y César Pérez, coordinador estadal de la JPsuv realizaron junto al pueblo revolucionario una gran Marcha de la Dignidad Bolivariana municipio Achaguas.

Un mar de pueblo se dio cita en la entrada principal de la parroquia Achaguas donde se concentraron para luego con música, pancartas, alegría y consignas, marchar hasta los alrededores de la cancha techada y recibir las palabra de los líderes Socialistas.

En este sentido, Piñate dirigiéndose a los asistentes señaló: «Ellos (derecha) saben que muy pronto vamos a ir a un proceso electoral y pretenden crearle dificultades al gobierno para ubicarse en mejores condiciones, ellos saben que no pueden con la fuerza de la revolución, ellos saben que no pueden con la fuerza del Chavismo, que no pueden con la fuerza de Nicolás Maduro, al frente de este pueblo y por eso hemos decidido en la dirección nacional de nuestro partido desarrollar un proceso de movilización a lo largo y ancho del país».

Recordó que el año pasado, la derecha intentó calentar la calle con pequeños grupitos «que es lo que ellos logran traer, pequeños grupitos que son muy bien pagados en dólares, con los reales que roban al resto de los venezolanos, pero esos pequeños grupitos pretendieron ellos calentar las calles el año pasado en San Fernando Apure, nosotros con los trabajadores solamente de San Fernando y Biruaca le metimos diez mil trabajadores y Trabajadoras, por el pecho en defensa de la revolución», expresó.