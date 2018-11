¡No lo quiere nadie! Venezuela Aurrera rechaza visita del prófugo Julio Borges a Bilbao

El exdiputado opositor y prófugo de la justicia venezolana, Julio Borges anunció su visita a Bilbao, España, en los próximos días.

En respuesta a este anuncio la plataforma Venezuela Aurrera emitió un comunicado en rechazo a esta visita.

A continuación comunicado íntegro:

La plataforma Venezuela Aurrera quiere denunciar y alertar al pueblo vasco de que la derecha vasca e internacional pretende traer como invitado a Euskal Herria al prófugo de la justicia venezolana, Julio Borges, para participar en unas actividades que tienen programadas en Bilbao los días 21 y 23 de noviembre.

Este individuo pretende darnos lecciones sobre lo que (a su juicio) está sucediendo no sólo en Venezuela sino también en toda América Latina. La región vive un contexto en el que las soberanías de sus pueblos están siendo objeto de ataques constantes y el fascismo no hace más que abrirse paso gracias a la ayuda, cómo no, entre otros, del establishment y en nuestro caso la complicidad del PNV. No podemos pasar por alto que los procesos emancipadores en Abya Yala corren un grave peligro y si no hacía mucho hablábamos de la década ganada quizás tengamos que empezar a hablar de la década perdida a manos de Macris, Duques y Bolzonaros. Un escenario complicado y terrible que sin duda nos hace estar más atentas que nunca y reafirmarnos en el compromiso internacionalista de apoyar y dar voz a los pueblos que luchan por su libertad.

En cuanto a Julio Borges, cabe recordar que este personaje ha estado involucrado en varios hechos delictivos que han afectado al pueblo venezolano. Entre ellos, la conocida operación “La Salida” en 2014 en la que la oposición venezolana pretendía derrocar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro; la petición de sanciones y bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela a presidentes de Estado, instituciones y entes financieros europeos como medida de presión internacional cumpliendo las órdenes del imperio norteamericano; la ruptura del diálogo, después de negarse a firmar los acuerdos de Convivencia y Paz alcanzados en República Dominicana entre el Gobierno Bolivariano y la oposición venezolana con apoyo de mediadores internacionales y más recientemente, estar siendo investigado y solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela al tener indicios, pruebas y hechos de su presunta implicación en el intento de magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el alto mando militar en un acto público el pasado 5 de agosto en Caracas.

Por estas razones, desde la plataforma Venezuela Aurrera decimos: Julio Borges, no eres bienvenido en Euskal Herria y rechazamos que este señor sea invitado a venir a nuestra tierra, violando de esta manera el Derecho Internacional, burlándose de la conciencia de la sociedad vasca y reiteramos nuestro compromiso por el respeto a la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano. Asimismo hacemos un llamamiento para concentrarnos el próximo día 21 de Noviembre a las 19:00 horas frente a la Fundación Sabino Arana, sita en la calle Mandobide, 6-3 de Bilbao.

¡VENEZUELA AURRERA!

¡NO PASARÁN!

¡POR LA SOBERANÍA Y AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!

Bilbao, 14 de noviembre de 2018