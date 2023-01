AN promueve difusión de la Ley Especial para las Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad

La junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), encabezada por el diputado Jorge Rodríguez, participó este viernes en una jornada de difusión de la Ley Especial para las Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad en la empresa productiva Cacique Maracay, estado Aragua.

El diputado Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento Nacional, saludó a todos los colectivos y movimientos sociales que agrupan a las personas con alguna discapacidad, a quienes considera que fueron discriminados hasta la llegada del Comandante Hugo Chávez.

En su intervención, destacó que esta importante Ley es producto de un conjunto de leyes especiales del trabajo que el presidente Nicolás Maduro solicitó que fueran aprobadas por la Asamblea Nacional, en su discurso del 1 de mayo de 2021, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores.

“Digo con humildad, pero con profundo orgullo, que me siento muy feliz de que se haya aprobado esta Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores con algún tipo de discapacidad. Una Ley para cuidar a quienes más cuidado merecen”, señaló.

Anunció que la empresa Cacique Maracay con aproximadamente 640 empleados, tiene 65 trabajadores con alguna discapacidad cumpliendo labores en la planta, por lo cual duplica el requisito que establece la Ley.

En este sentido, manifestó que la AN está trabajando en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, con la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y con el presidente Nicolás Maduro, para obtener lo más pronto posible el Reglamento de esta norma.

Rodríguez exhortó al debido cumplimiento de lo que está establecido en esta Ley, que el 5% del total de trabajadores y trabajadoras de una empresa tiene que ser personas con algún tipo de discapacidad para el trabajo, para el crecimiento personal y profesional. Así como también, que la planta física tenga las adaptaciones suficientes y necesarias para que las personas puedan realizar los trabajos.

“Una ley que no se cumpla, una ley que no se atienda, una ley que se olvide, pero, sobre todo, una ley que no se converse, que no se discuta, que no se comparta, se convierte en una ley que no se aplica, se convierte en letra muerta”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a todos los colectivos, representantes de instituciones del Estado, movimientos sociales de personas con discapacidad, para que a partir de hoy se distribuyan por todo el país con la finalidad de que el 5% se cumpla, la igualdad en trabajo y salario, así como la atención que merecen todas las personas con cualquier tipo de discapacidad en las plantas físicas de las empresas.

También, solicitó realizar mesas de trabajo para analizar las 7 líneas estratégicas de trabajo propuestas por el presidente Nicolás Maduro, con el propósito de evaluar en cuál de ellas pueden participar con más fuerza, bien sea en el proceso de recuperación económica, protección social, seguridad integral de la República, entre otras.

Prensa Presidencia AN