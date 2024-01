Ratificada Junta Directiva de la Asamblea Nacional

Prensa PSUV // Wilman Verdú.

Este 5 de enero, tal como lo ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tuvo lugar en el Salón de Sesiones del Palacio Federal Legislativo en Caracas, la deliberación en la cual se eligió a la directiva del máximo órgano legislativo venezolano para el año 2024.

En la sesión que contó con el pleno del cuórum, fueron ratificados las diputadas y diputados Jorge Rodríguez Gómez como presidente; Pedro Infante como primer vicepresidente, América Pérez Dávila como segunda vicepresidenta; María Alejandra Hernández como secretaria; y como subsecretario fue electo José Omar Molina Palencia.

Las propuestas presentadas por el Bloque de la Patria para la ocupación de estos cargos fueron elevadas al pleno por Diosdado Cabello Rondón, diputado y vocero de esa fracción, con base en “el reconocimiento del arduo trabajo realizado en los procesos de diálogo con diversos factores incluido el sector fascista, que, este equipo ha venido haciendo por la paz” y “la tranquilidad de la Patria”. Expresó.

Refirió Cabello, que proponer la ratificación de estas compañeras y compañeros es un reconocimiento a quienes les tocó un año 2023 lleno de desafíos y amenazas que pudieron sortear, y sacar adelante al país de manera victoriosa.

Cabello se remitió de manera textual al Art. 1 del Título 1; Disposiciones Generales del Reglamento Interior y de Debate de la AN, que determina sobre el carácter y sede de la misma: “El Poder Legislativo Nacional se ejerce por órgano de la Asamblea Nacional, vocera del pueblo venezolano, su sede es la ciudad de Caracas, capital del la República Bolivariana de Venezuela”; ratificando enfático que “no es Miami, ni España, no es Bogotá; la sede es Caracas, no hay otro mecanismo”, aclaró.

Reiteró que “según este reglamento, la AN se reunirá en el Salón de Sesiones del Palacio Federal Legislativo, donde estamos nosotros, pudiendo sesionar en un lugar diferente por acuerdo de la mayoría de sus integrantes o por decisión de la junta directiva”; “quería leer ese artículo para dejar sentado que hoy se instala la soberanísima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, electa en el año 2020, en su cuarto período correspondiente”, concluyó, antes de pasar a mencionar a los postulados que, por mayoría resultaron reelectas y reelectos.