Nicolás Maduro: El 28 de julio será la victoria del pueblo de a pie

El candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, fue recibido con entusiasmo por los habitantes de Acarigua, en el estado Portuguesa. Durante su discurso agradeció al pueblo de la región por su apoyo constante a la Revolución Bolivariana y destacó que en los 30 procesos electorales que se han realizado en el país, han sido un bastión invicto. “El 28 de julio será la victoria del pueblo de a pie, donde Portuguesa será invicto otra vez”.

A su vez, enfatizó que la ultraderecha solo quiere privatizar la educación y la salud: “Esa oligarquía no volverá, cuando se asomen por ahí los patarucos, tenemos que decirle que no se vistan, que no van, ya quieren cantar fraude y nosotros tenemos que asegurar la paz, antes, durante y después del 28 de julio”.

El líder revolucionario también resaltó el papel crucial de los campesinos en la lucha contra la guerra económica y abogó por la unión cívico-militar-policial para mantener la paz y la estabilidad, al tiempo que instó a los ciudadanos a prepararse para el triunfo. “El 1x10x7 garantizará la paz, la tranquilidad del pueblo venezolano, con ello seguiremos creciendo económicamente y le daremos una gran sorpresa a la ultraderecha fascista”.

Asimismo, destacó los logros alcanzados en materia de vivienda, salud y educación, y prometió seguir con estos proyectos para mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos. “Seguiremos firmes en la Patria, porque el 28 julio le daremos el regalo de cumpleaños al Comandante Chávez, le daremos la gran victoria de la patria, gracias portuguesa, venceremos”.

VTV