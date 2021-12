Freddy Bernal: En Barinas es tiempo de renovar la esperanza

Con alegría y gran colorido arrancó en el municipio Andrés Eloy Blanco del estado Barinas una nueva fase de cara a las elecciones para la gobernación de la entidad llanera.

Al respecto, Freddy Bernal, dirigente nacional del PSUV encabezó dos sendos encuentros con las estructuras de base de las parroquias Santa Cruz de Güacas y El Cantón de la localidad.

«Como parte de la Dirección Nacional del @PartidoPSUV nos encontramos recorriendo la denominada lengüeta de Barinas. En despliegue para apoyar a nuestro hermano @jarreaza en la candidatura a la Gobernación», detalló en sus redes sociales @freddybernalpsuv.

Por otro lado, en su discurso a la militancia roja durante la jornada, Bernal instó a la aplicación de las 3R: revisión, rectificación y reimpulso; la cual a su juicio deben ser aplicadas en el estado llanero; dado que a su juicio «en Barinas solo nos toca triunfar y triunfar. Eso no está en debate».

«Vamos a unificar la fuerza revolucionaria; remoralizar a la gente, re enamorarlos y movilizar», expresó al enumerar las tareas a ejecutar en el marco a la próxima campaña electoral que busca el triunfo de Jorge Arreaza en la Gobernación de Barinas.

Manifestó que ahora en calidad de gobernador del Táchira, estado vecino a la entidad llanera, no puede ser indiferente y por ello arriba al municipio Andrés Eloy Blanco; en aras de sumar al plan de gobierno del candidato Jorge Arreaza.

«En Barinas es tiempo de renovar la esperanza; no existe obstáculo que no podamos superar y objetivo que no podamos rectificar», subrayando su confianza en la sapiencia de un pueblo que busca proteger el legado y los triunfos en la entidad. //

Prensa @psuvtachiraoficial