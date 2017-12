Cabello: Los revolucionarios somos soldados y soldadas de batalla, nadie puede desmoralizarse

En la edición número 188 de su programa Con el Mazo Dando el primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, enfatizó que los revolucionarios “somos soldados y soldadas de batalla, por eso aquí nadie puede desmoralizarse”. Esto ante la campaña de manipulación que emprende la derecha nacional e internacional.

En ese sentido, destacó que “Eso es parte de una estrategia para que el pueblo pelee con el mismo pueblo. Para que entonces comienzen a atacar al jefe del Clap que lleva un año preocupándose por la comunidad (…) le echan la culpa, ¿por qué? Porque hay una campaña, no caigamos en esa campaña, levantemos la cara y ante las adversidades sigamos para adelante”.

Ante ello, Cabello resaltó que el Presidente Nicolás Maduro ha hecho esfuerzos extraordinarios para atender y darle la cara al pueblo. “Nicolás que ha hecho un esfuerzo extraordinario por atender al pueblo ¿Usted cree que va escurrir el bulto porque a alguno no le llegó el pernil? (…) aquí estamos pariendo, pero nosotros nos vamos a rendir, no vale, aquí nadie está escurriendo el bulto, asumimos la responsabilidad de lo que está ocurriendo”, apuntó.

“¿Por qué no llegó el pernil? Por el bloqueo que tenemos, los portugueses se comprometieron, pero los asustaron los gringos y no mandaron los perniles (…) con lo de la gasolina igual, la gasolina lleva un componente que nosotros no producimos y tenemos que comprarlo afuera, ¿Qué hacen los gringos? Bloquean barcos, bloquean transacciones, es una guerra contra el pueblo de Venezuela, ojalá lo entendiéramos todos, los chavistas y los no chavistas, pero los chavistas deberíamos entenderlo más todavía porque el Comandante Hugo Chávez nos preparó para esto”, señaló.

Ratificó que seguramente si el Presidente Maduro fuese como los Mandatarios de Colombia y Argentina nada pasaría, pero como la Revolución Bolivariana no está dispuesta a arrodillarse ante los gringos por eso la atacan.

Por lo que, llamó a las fuerzas revolucionarias a “cargarnos de fortaleza, de coraje, que los problemas se resuelven atacándolo, no peleando entre nosotros, qué culpa tiene el señor si le llegó o no le llegó el Clap, porque los gringos están bloqueándolo, a pesar del esfuerzo que hace Freddy Bernal y todos los Clap por Venezuela, y el esfuerzo que hace el Presidente. Queda en nuestras manos rendirnos o seguir luchando. Yo no me rindo carajo, no, no, rodilla en tierra, fusil al hombre, bayoneta calada y con el morral de Chávez en la espalda para enfrentar lo que haya enfrentar”, aseveró.

2018 de batalla y victoria

El también Constituyente, auguró que, así como se demostró en el 2017, la Revolución vendrá con nuevos triunfos del poder popular para el 2018.

“Lo demostramos este 2017 como venía el pueblo golpeado, que hubo una gran victoria popular, 15 de octubre bamboleado por todos lados, otra gran victoria popular, 10 de diciembre la derecha dijo vamos a sabotear no vamos a participar, qué hizo el pueblo, medio palo, medio guariney y el 2018, se lo juramos escuálidos, será de batalla, pero de victoria revolucionaria”, dijo.

Asimismo, aseguró que “como diría el Comandante Chávez: si ustedes creen que nosotros hacemos autocritica para enterrar la cabeza, están equivocados, porque nosotros hacemos autocritica para ir al contraataque, por eso hacemos la autocrítica, para ir y resolver, levantemos la cara (…) así que aguanten escuálidos que los que les viene en el 2018 es bueno”.

Con el Mazo Dando