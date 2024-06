Diosdado Cabello: Olvidémonos de triunfalismos y trabajemos sin descanso (+2406)

Prensa PSUV. – El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello llamó a toda la maquinaria de la Revolución Bolivariana a no confiarse, a olvidarse de triunfalismos y trabajar sin descanso.

Así lo manifestó durante una videoconferencia de Balance del 1x10x7 en la que aseguró que el 28 de julio en la noche, el pueblo venezolano celebrará en las calles y en paz.

En este sentido, agregó: «No esperemos que la derecha reconozca el triunfo de Nicolás Maduro, no lo va a reconocer, su historial está lleno de participar y de salir a desconocer la victoria revolucionaria.

SMS al 2406

En su intervención, Cabello instó a quienes no saben en qué 1×10 están registrados a enviar un mensaje de texto al 2406.

«Envía con tu número de cédula sin puntos, un mensaje de texto al 2406. Le llegará el número del jefe del 1×10 en el que está registrado y el centro de votación», expresó.

Sostuvo que el 1×10 debe estar cargado de ética y de verdad.

«Debe ser real, de carne y hueso. Nadie puede estar en el 1×10 de otra persona y que no le hayan avisado, eso no debe ser. Autochequeémonos entre nosotros mismos. Este trabajo es sencillo. Vayamos casa por casa No demos nada por hecho, hagámoslo nosotros», manifestó.