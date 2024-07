Diosdado Cabello: Las elecciones en Venezuela las organiza el Estado venezolano

Prensa PSUV.- Este viernes, el Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello lideró el Encuentro con Invitados internacionales a las elecciones presidenciales, donde aseguró que, en Venezuela las elecciones no la realiza ningún organismo internacional, las organiza el Estado venezolano.

“Aquí vota es el pueblo de Venezuela, aquí las elecciones no la organizan el Comando Sur, no las organiza el Departamento de Estado, no la organiza la Unión Europea, las grandes corporaciones mediáticas de mundo. Las elecciones en Venezuela las organiza el Estado venezolano por vía del Consejo Nacional Electoral”, indicó Cabello.

Asimismo, manifestó que, hoy los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela, por lo que manifestó sentirse orgulloso porque los venezolanos saben lo que está en juego, que es continuar con el proyecto Bolivariano y Chavista frente a las pretensiones fascistas de la oposición, que intenta llegar al poder a la fuerza.

“Buena parte de la oposición venezolana, con apoyo de los grandes medios de comunicación del mundo, le hacen creer a los jefes de Estado, a jefes de Gobierno, que, en Venezuela, la Revolución Bolivariana ya quiere entregar, que estamos listos para firmar la capitulación”, expresó el dirigente nacional del PSUV.

Éste pueblo decidió ser libre

A su vez, Diosdado Cabello aseguró que, en los últimos años, Venezuela atravesó momentos difíciles, provocados por las sanciones y bloqueo económico, impulsado por sectores extremistas de la oposición.

“¿Por qué? Porque ellos (la oposición) dijeron vamos a rendir al pueblo de Venezuela, por hambre, por necesidad, por angustia, pero este pueblo no se rinde, este pueblo decidió ser libre”, dijo Cabello.

Criticó la farsa de países que hoy están “preocupados” por la situación de Venezuela, pero cuando Estados Unidos designó a un “mamarracho” de presidente, como lo fue el exdiputado, Juan Guaidó, lo reconocieron, violentando el derecho internacional e irrespetando la embestidura del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro.