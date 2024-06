Boletín Informativo del PSUV N° 402: Gloria al Bravo Pueblo ¡Hoy tenemos Patria!

BOLETÍN DEL PSUV NRO. 402 https://wp.me/plhwe-9na

GLORIA AL BRAVO PUEBLO: ¡HOY TENEMOS PATRIA!

CARABOBO BATALLA INFINITA… SEGUIREMOS INVICTOS EN BATALLA DE CARABOBO HOY Y SIEMPRE AVANZANDO HACIA EL SOCIALISMO BOLIVARIANO. NO VAN A PODER CON NOSOTROS, NI DE UNA FORMA NI DE LA OTRA, NO VAN A PODER IMPONERLE A VENEZUELA ¡JAMÁS! OTRO GOBIERNO QUE NO SEA EL GOBIERNO QUE EL PUEBLO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SE QUIERA DAR LIBRE Y SOBERANAMENTE. ESTE VALIENTE Y GLORIOSO PUEBLO VA PA’LANTE POR UN MEJOR FUTURO.

“Todo este esfuerzo lo hacemos por poner el nombre de Venezuela en lo más alto de la vanguardia del mundo nuevo, de la nueva humanidad, de la lucha por la paz y la cooperación de ese mundo nuevo, y por traer a Venezuela toda la tecnología, la industria, el conocimiento, las inversiones y el apoyo del mundo para consolidar nuestra recuperación económica, solidificarla, como lo estamos haciendo porque lo que digo lo hacemos. Y cuando nos comprometemos con algo, ese algo lo cumplimos!!!”.

NICOLÁS MADURO MOROS

PRESIDENTE OBRERO

PRESIDENTE HACEDOR DE LOS SUEÑOS Y LA ESPERANZA DE TODO UN PUEBLO UNIDO.

PRESIDENTE PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA PARA LA PAZ, PROSPERIDAD Y FELICIDAD FAMILIAR

“24 de junio: Batalla de Carabobo, Día del Ejército Nacional Bolivariano, que honor ser parte de sus filas, a sus hombres y mujeres un abrazo, Nosotros Venceremos».

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

DEFENSOR DE LA PATRIA DONDE SEA, COMO SEA Y CONTRA QUIEN SEA

Logros alcanzados por nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro aún en un contexto de agresión imperial de guerra y bloqueo económico financiero contra el país, pero aquí vamos luchando, trabajando, creyendo y amando a nuestra patria, haciendo posible en Revolución, la justicia, la igualdad y la máxima felicidad social del pueblo. Un milagro iniciado por el Comandante Chávez, y que hoy seguimos materializando con la gestión del compañero presidente Nicolás Maduro, quien apuesta y trabaja incansablemente por la consolidación de los proyectos y sueños de nuestro Libertador Simón Bolívar, del Comandante Hugo Chávez y de todo el Pueblo, que en unidad lo lograremos.

LA ESPERANZA ESTÁ EN LA CALLE

CON EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO, VENEZUELA SEGUIRÁ VENCIENDO

VAMOS NICO!!!

Fidel Ernesto Vásquez

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO

