AN se plantea resarcir los daños de la corrupción en el país

Prensa PSUV.- Este viernes, la Asamblea Nacional se plante resarcir los daños causados por actos de corrupción en el país, a través del Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

En este sentido, el diputado por el Bloque de la Patria, Diosdado Cabello precisó que «La idea de esto es que busca reparar los daños causados al Estado y a nuestro pueblo», expresó Cabello.

El dirigente nacional detalló que parte de esta ley establece que serán incautado los bienes que estén mezclados por bienes ilícitos. Asimismo, las personas involucradas con quienes estén investigados por hechos de corrupción.

«Por ejemplo: un ganadero que tiene 2000 búfalo y un amigo se robó o compró con plata robada 2000 búfalos, guardamelos aquí, esos 2000 también entran en el paquete. Están mezclado y uno no sabe», indicó cabello.

A su vez, también serán incautados y devueltos al Estados venezolano, los bienes no justificado «el paisano que tenía su carrito y ahorita tiene una flota de escolta «aunque en los últimos días no los he visto por algunos sitios», expresó Cabello.

Al mismo tiempo, los bienes que constituyan incremento patrimonial de toda persona natural o jurídica relacionada directa o indirectamente con una personas investigada o sometida a una extensión de dominio.

Esta ley recuperar los vienes y transformarlos en ayuda social, a través de los programas impulsados por el gobierno nacional.

«No habrá segundas oportunidades»

Por último, Cabello advirtió a los diputados y diputadas del Bloque Parlamentario de la AN, abstenerse de cometer actos de corrupción, ya que «no habrá segundas oportunidades».

«Ojalá no tengamos que detenerlos luego , yo les pido encarecidamente a los señores de la Patria del Bloque Parlamentario, no se metan en vainas, no habrá perdón para eso, nuestro pueblo confía en nosotros», señaló Cabello.

Del mismo modo, exhortó a los jueces que lleven adelante estos procesos hacerlo con ética y moral, ya que de lo contrario también se les aplicará todo el peso de la ley.