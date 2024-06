El 1X10X7 es la fuerza poderosa de la Revolución Bolivariana 

Prensa PSUV/Mónica Vera.- Este viernes 14 de junio, se realizó una rueda de prensa que agrupó las fuerzas de la Revolución para explicar a la nación el proceso de registro del 1X10X7.

En la actividad, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello señaló que el comandante Hugo Chávez siempre llamó a la integración de las fuerzas, más allá de los partidos políticos.

“El comandante Chávez en una reflexión dijo, no puede ser único porque el que no quiera estar en el PSUV, ¿por dónde va?”, agregó que el líder de la Revolución indicó, “Yo no lo puedo obligar y entonces se constituyó el Gran Pueblo Patriótico como fuerza poderosa de la Revolución Bolivariana, pero el comandante Chávez siempre decía no, no solo son los partidos hay gente que opera en las comunidades en los pueblos, en los urbanismos que no tienen nada que ver con los partidos”.

Ante este planteamiento y tras años de estructurar la maquinaria, nace el 1X10X7 para no limitarse a los partidos, sino sumar a todos los que quieran y crean en la Revolución como la única opción en defensa de la Patria, como organizaciones, movimientos sociales, sectores políticos y sociales.

“Creemos que con este 1x10x7 estamos nosotros abarcando cubriendo todo el espectro, ahora, esto tiene un tema por delante fundamental, vamos más allá de los que siempre han votado con la Revolución”, aseguró Cabello, agregando que no es limitante para aquellos que no hayan votado por la revolución sino para quienes saben que actualmente Nicolás Maduro es la única garantía de paz y prosperidad para la nación.