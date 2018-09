VUELTA A LA PATRIA | 92 venezolanos regresan de Ecuador para seguir luchando en Venezuela

En el marco del Plan Vuelta a la Patria, impulsado por el Gobierno Nacional, un total de 92 personas entre adultos y niños regresaron la madrugada de este este jueves, proveniente de Ecuador, con la finalidad de seguir luchando en el país que los vio nacer y le brinda nuevamente su cobijo, la tierra de Bolívar.

Los venezolanos que estaban resididos en Ecuador expresaron su alegría al regresar a Venezuela gracias al puente aéreo que dispuso el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro

Juan Carlos Real, señaló que estuvo en Ecuador desde el mes de enero y las vivencias no fueron muy gratas, el trato que recibió no fue el mejor, “la expectativa era tener un buen trabajo porque yo era profesional, pero no se cumplió (…) Ahora he vuelto para trabajar por el país y a sembrar un futuro mejor para nuestra familia”.

Por su parte Lisbeth Cárdenas, mencionó que fue a Ecuador por una situación de salud con su hija. “Estuve tres meses tratando de regresar, pero no podía. No reunía el dinero. Cuando lastimaban a un venezolano era como si lastimaran a un hermano. ¡Mejor está mi país!”, señaló.

Asimismo Yamileth Tarazona puntualizó que se regresan a Venezuela porque quieren salir adelante en su país y hay venezolanos que son explotados y sufren discriminación. “Uno se va con una ilusión, pero resulta que lo mejor está acá”.

Para este sábado 08 de septiembre se espera el retorno de algunas decenas de venezolanos que están radicados en Perú y el próximo lunes partirá un avión hacia Argentina para también traer a un grupo de compatriotas.

VTV