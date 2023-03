Visión geopolítica: Comandante Chávez propicia construcción del mundo multipolar

El mundo multipolar y pluricéntrico que está surgiendo progresivamente en el mundo actual es resultado de la actuación internacional del Comandante Hugo Chávez Frías, cuyas giras y presencia en diversos países durante su etapa como jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, significó el cambio de visión que se reflejó en índices socioeconómicos favorables para el pueblo venezolano y para el proceso de integración real y verdadera de la región latinocaribeña y en el ámbito mundial.

Así lo manifestó el internacionalista e investigador venezolano Ramón López, quien durante el programa Punto de Encuentro, y en una entrevista posterior con el equipo de MultimediosVTV, afirmó absolutamente que “Chávez fue uno de los primeros voceros de la multipolaridad, en diferentes escenarios y así lo planteó y abogó y, es más, cuando uno revisa el Plan de la Patria se apunta taxativamente hacia la multipolaridad”.

“Chávez hizo demasiado, muchísimo, posicionó a Venezuela en la agenda internacional; a nivel Bolivariano en materia de integración en América Latina y el Caribe instauró una nueva diplomacia, la Diplomacia Bolivariana de paz; instauró nuevos mecanismos de integración: ALBA-TCP Celac, Unasur, de manera que no solo en regional, va un poco más allá”.

López recordó que la multipolaridad es un sistema internacional diferente de aquella época de la bipolaridad que luego se convirtió en pretensión unipolar, la que se intentó perpetuar en la historia reciente. La multipolaridad significa diversos polos de Poder mundial, que no solamente remite al poder militar o de un solo país, sino otros factores sociales, económicos, políticos y culturales en la diversidad de naciones que hacen vida en el planeta.

“De manera que esa es una de las orientaciones de la política exterior del Comandante Chávez que se mantiene vigente como parte de su legado internacional y para el ejercicio diplomático actual de la República Bolivariana de Venezuela”, explicó López.

#EnVideo📹| El internacionalista Ramón López recordó la actuación internacional del Comandante Hugo Chávez y su impacto en la economía del país.#ProducirEsIndependencia pic.twitter.com/vyeAb7ORTG — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 2, 2023

Presencia de Venezuela en el mundo:

Consultado por MultimediosVTV, dijo que Venezuela está presente en el Consejo de DD.HH. de la ONU, gracias a la solidaridad de los pueblos con el trabajo que hizo el Comandante a favor de la integración mundial.

Chávez abogó por el diálogo norte-sur y fortaleció la diplomacia sur-sur. Profundizó la integración con países del Caribe, de África e Irán, así como con Rusia y China, estos últimos mantienen relacionamiento bilateral con carácter estratégico.

Primera gira: uniendo a la OPEP

El especialista dijo en las pantallas de VTV, que la prueba inicial con la que se materializó el beneficio de la actuación geopolítica internacional de Chávez, fue su primera gira a los países productores de la OPEP, en el año 2000, que luego se vio reflejado en la mejora de los índices socioeconómicos del pueblo venezolano durante su primer gobierno en la primera década del siglo XXI.

Gracias a esa actuación, mejoraron los índices para superar el analfabetismo, índice de Gini, indicadores socioeconómicos y de salud en general durante el período de gobierno. Además, Venezuela logra cumplir las metas del milenio. “Allí se refleja, en buena medida, el producto de esta actuación internacional”.

Recordó que cuando Chávez lideró el Poder Político Nacional, recién electo como presidente, una de sus primeras acciones fue enviar en 1999, el primer año de gobierno, una comisión a todos los países miembros de la OPEP, incluidos Irak y Libia. Los precios del crudo estaban por debajo de 12 dólares en 1998, y tras esa decisión, Chávez convoca en Caracas, en septiembre de 2000, la histórica segunda Cumbre de Jefes de Estado de la OPEP, que en 40 años de creación nunca más se habían reunido.

Esta histórica Cumbre del 2000 en Caracas resucita a la OPEP y establece una política de precios justos tanto para los países miembros como para los no productores y consumidores. Gracias a esta iniciativa del Comandante Bolivariano, la OPEP logra mantener el equilibrio del mercado y la estabilidad mundial con precios del barril por encima de 100 dólares, política que se mantiene solo hasta marzo del año 2003, “cuando el régimen de EE. UU. invade a Irak e implosiona la política de precios justos de la OPEP”.

No obstante, el Comandante Chávez no se amilana y articula otra gira internacional para visitar a los países productores de petróleo que no pertenecen a la OPEP, entre ellos Rusia, y da vida a la OPEP+ (PaísesNoOPEP), mecanismo que tiene tanta vigencia que ha logrado hasta ahora mantener la estabilidad energética del mundo en la actualidad.

Otros logros: Alba, Unasur, CELAC

Y Chávez siguió impactando positivamente para crear una nueva arquitectura internacional en la región latinoamericana y mundial.

Tradicionalmente todos los esquemas de integración, estaban basados en la concepción neoliberal, y en 2006 Chávez rompe con esa lógica al firmar con Cuba la declaración constitutiva de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de NuestraAmérica (ALBA).

“Viene a provocar un giro en materia de integración, donde el elemento comercial está presente pero no es pivote donde se dinamiza la integración, sino lo social”, explicó.

Esta nueva concepción de la diplomacia de los pueblos, los incorpora a aportar dinamismo en la integración, con una lógica de complementariedad y otras premisas humanísticas distintas a las pregonadas por el neoliberalismo.

Posteriormente, la constitución de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), fue un “caballito de batalla” de Chávez, en 2008 con la primera intervención en Cuzco, Perú, y en 2011, cuando finalmente cobra vida en Venezuela.

Luego, impulsa un mecanismo aún más ambicioso en la historia, cuando en 2011 también nace en Caracas la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac). “Es la máxima expresión de la integración continental latinoamericana y caribeña, porque agrupa a la totalidad de todos los países de la región”.

Comentó que Celac es el mecanismo de diálogo y concertación política sin precedentes, que fue torpedeado por gobiernos de la derecha en la región, empeñados en implosionarla desde adentro. El reto hoy es mantenerla y existe la necesidad de elevar a la Celac a una nueva categoría internacional, bajo parámetros que le permitan ser un mecanismo de integración dentro del mundo multipolar que se está construyendo.

#EnVideo📹| El internacionalista Ramón López destacó el papel que jugó el Comandante Chávez en el proceso de integración de América Latina. #ProducirEsIndependencia pic.twitter.com/1FQja1rbzV — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 2, 2023

Actuación internacional de Chávez:

Ramón López presentó los libros de una investigación exhaustiva sobre la la cosmovisión, política exterior y actuación geopolítica del Comandante Chávez, sus giras, encuentros, visitas y contactos internacionales durante su gestión como mandatario, e incluso desde 1974, como cadete en la academia militar, pasando por su etapa de militar retirado, candidato y presidente electo y luego como Mandatario del último año de la cuarta república y primero del Gobierno Bolivariano en el siglo XXI.

“Es una investigación con seguimiento a toda su actuación internacional y realmente estamos hablando de toda su actuación en el mundo (…). Son libros de consulta y allí está recogida, repito, la totalidad, el 100 % de la actuación internacional del Comandante Chávez, desde punto de vista analítico y formativo”, resumió.

Estos libros de investigación pueden ser adquiridos en las Librerías del Sur y la colección Colombeia. Igualmente, López puso a disposición su número telefónico (0424-293.90.49) y la cuenta en redes sociales: @diplomaciapresidencial, donde el interesado podrá consultar mayor información.

VTV