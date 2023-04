Venezuela realiza gestiones para rescatar a venezolanos bloqueados entre Chile y Perú

El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, informó que el Gobierno Nacional realiza gestiones para rescatar a migrantes venezolanos que se encuentran abandonados entre Chile y Perú.

“En relación con la situación de migrantes venezolanos bloqueados en la frontera entre Chile y Perú, hemos estado en contacto con ambas cancillerías y solicitado plenas garantías y respeto a los DD.HH. de nuestros compatriotas”, informó el Canciller en su cuenta de redes sociales, @yvangil.

El alto representante diplomático anunció que Venezuela ha solicitado garantías explícitas, para que los aviones de la línea bandera Conviasa puedan aterrizar y despegar en la zona, así como abastecer combustible a las aeronaves.

Explicó que la solicitud permitirá el éxito en un eventual operativo del Plan Vuelta a la Patria, “que nos permita regresar sanos y seguros a nuestros compatriotas”.

De acuerdo a las agencias internacionales, la mayoría de los migrantes que están en los alrededores de Tacna, una zona de Perú cercana a la frontera con Chile conocida contradictoriamente como “Línea de la Concordia”, piden que los dejen cruzar para regresarse a Venezuela.

En la zona están bloqueados grupos de mujeres, hombres, menores de edad, embarazadas y adultos mayores. Pero, las autoridades civiles no actúan ni ofrecen la ayuda humanitaria requerida, alegando que no poseen los documentos “pertinentes”. Así, las autoridades peruanas no les están permitiendo el ingreso y en Chile tampoco los quieren recibir de vuelta.

“Pónganse la mano en el corazón, no queremos estar en Perú o Chile. Queremos estar en Venezuela y ver a nuestros seres queridos”, le dijo una mujer al canal Televisión Nacional de Chile (TVN).

Según Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, los migrantes bloqueados que están sufriendo hambre, frío y necesidades, son venezolanos, colombianos y haitianos.

VTV