Presidente Maduro confía en el poderoso mensaje que se enviará el 28-J

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró que el 28 de julio, con la victoria del pueblo de Venezuela en la contienda presidencial, se enviará “un mensaje tan poderoso al mundo, que vamos a vencer las sanciones y tendrán que levantarlas”.

“Nos pusieron en una situación difícil y aprendimos, no nos van a vencer. Venezuela va al crecimiento, con sus propios métodos, obteniendo las tecnología, creando nuestras innovaciones, sus sanciones las iremos convirtiendo en medidas inútiles, este pueblo no se va a rendir”, dijo el jefe de Estado.

Con respecto al diálogo con sectores extremistas de la oposición venezolana, el jefe de Estado tras recordar las diferentes etapas de negociaciones experimentadas en años anteriores, resaltó que es un trabajo que “seguiremos intentando”.

En este sentido, envió un mensaje al pueblo venezolano incrédulo de la criminalidad de la ultraderecha. “No te dejes inocular el odio y la mentira, vamos a trabajar para que este país siga emprendiendo sus caminos de futuro, ese es mi llamado. Como yo hago esto con amor, con mi corazón de cristiano, el mensaje va llegando y puede haber gente al que no le llegue, que no simpatice, que no vote por Maduro, pero sabe que lo estamos haciendo de buena fe y que siempre hemos dicho la verdad. Siempre hemos apostado por Venezuela”.

