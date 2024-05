Juventud venezolana derrotará censura mediática contra el candidato del pueblo

“Tienen ´baneado´ lo positivo y afirmativo venezolano y al candidato principal de las elecciones del 28 de julio, que es Nicolás Maduro. Me tienen censurado, perseguido, bloqueado, ¡pero no importa, que con la fuerza de los jóvenes el equipo gana, porque no van a poder con nosotros!”, auguró este lunes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al manifestarse contra la censura impuesta por medios tradicionales y plataformas tecnológicas en redes sobre las manifestaciones populares a favor del Mandatario Revolucionario.

Durante el segmento Calles, Redes, Medios, Paredes y Radio Bemba, de su programa ConMaduro+, el jefe de Estado respondió las preguntas del comunicador venezolano, Mario Silva, quien este mes de junio anunció cumplirá dos décadas de transmisión de su programa La Hojilla por Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro dijo que el nacimiento de “La Hojilla” fue parte de la contraofensiva comunicacional popular que rompió todos los esquemas durante el primer Gobierno Bolivariano del Comandante Hugo Chávez Frías, durante la primera década del siglo XXI. Y hoy, con nuevos retos y desafíos, se abre un horizonte para crear un sistema de comunicación desde las bases populares del pueblo venezolano.

“Tenemos que ganar la batalla a la mentira y las grandes plataformas, empezar a educarnos en otros tipos de plataformas sin dejar las tradicionales. Por eso debemos construirlo, uno aprende todos los días de la realidad de las calles, de allí a las redes y todas las plataformas que existen”.

Ejemplarizó con la campaña de la juventud venezolana bautizada como “Yo sigo a Maduro”, la cual consideró como una primera jornada para que Venezuela inicie la nueva etapa y pase por encima de la censura.

“Vamos a construir un nuevo sistema comunicacional para cada momento, una propuesta de innovación, tecnología y unión que vengo pregonando, vamos a construir paso a paso, como hizo La Hojilla hace 20 años y la Tropa Tuitera, ahora vamos a construir un sistema, que es una idea que se las dejo para que le den vuelta: de las calles a las redes, de las redes a los medios, de los medios a las paredes y de allí a Radio Bemba, el sistema calles, medios, paredes y radio bemba”, resumió.

VTV