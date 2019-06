Eekhout: La batalla productiva será fundamental para nuevo modelo económico

«La batalla productiva será fundamental para el nuevo modelo económico, que permitirá el bienestar del pueblo. No retrocederemos, avanzaremos y triunfaremos siendo un ejemplo para América Latina y el mundo», afirmó este sábado la ministra del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Blanca Eekhout, durante la movilización en defensa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

La dirigente socialista recordó esta forma organizativa del poder popular para la distribución de alimentos que surgió a partir de la guerra económica, del acoso y el ensañamiento contra el pueblo.

Agregó que a partir de ahora arrancará una fase superior para garantizar la batalla productiva de todo el pueblo, donde

están articulados los Clap, la Milicia, la Gran Misión Chamba Juvenil, el Movimiento Somos Venezuela, los consejos comunales y las comunas.

«Los gringos no podrán, el imperio no impedirá que este pueblo construya su forma de organización perfecta. Trump con los Clap no te metas».

VTV