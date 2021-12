Venezuela logra reducción de contagios gracias a la conciencia del pueblo y podría tener la nueva normalidad en 2022

Informar con la verdad y contar con la conciencia del pueblo es el método venezolano para combatir el Coronavirus en la actual Pandemia mundial, aseveró el presidente Nicolás Maduro Moros, quien anunció la posibilidad de mantener actividades sociales y económicas abiertas en el año nuevo de 2022.

“Es mejor conversar, convencer, persuadir, es lo mejor, hablar con argumentos, con ejemplos, con demostración práctica de que sí se puede; cuidarnos, nosotros podemos mantener -entrando en enero y en 2022- el país abierto como lo tenemos, cuidándonos y vacunándonos y entrar definitivamente a la nueva normalidad de frente y la gente tenga su libertad completa para trabajar, caminar, pasear”, manifestó el Jefe de Estado sobre las actividades cotidianas, de mantenerse la reducción de casos de contagio del Coronavirus.

Este lunes, el Dignatario Nacional ofreció el último balance semanal del 2021 y refirió que en Europa, varios países como Austria, anunciaron que multarán con 1.300 euros a quienes no se vacunen. “Todo es obligado, esos son Estados autoritarios, todos ellos en Europa y otras partes, Estados autoritarios que reprimen a sus pueblos, que los quieren obligar a vacunarse, que obligan”, comparó el Mandatario Nacional, en contraste con la situación nacional de total tranquilidad y avance en la lucha contra la COVID-19.

“Yo diría, si alguien me preguntara cuál es la clave del método venezolano para combatir al coronavirus, es la conciencia colectiva del pueblo, decirle siempre la verdad y llamar a la disciplina, a la solidaridad y la contribución de toda la sociedad. Esa es la clave nuestra, no el autoritarismo de Europa”.

Gracias al Plan de Vacunación Gratuita y Masiva, con cuidados y prevención, y buenos tratamientos científicos, médicos y campañas de educación, los venezolanos y venezolanas han sido protagonistas de este logro.

Dio lectura a parte del informe semanal de la Comisión Presidencial que monitorea al Coronavirus, y señaló que en la semana del 19 al 25 diciembre del 2021, se registraron 1.939 nuevos casos de COVID-19, lo que representa 1.402 casos menos que la semana anterior, equivalente a una reducción del 42%.

En promedio, se dieron 277 casos nuevos y 300 recuperados, cada día, lo cual refuerza la reducción de contagios y el aumento de sanaciones gracias a los tratamientos del Sistema Público de Salud venezolano.

A partir de octubre de 2021, se observó la reducción de casos que se mantiene a la fecha. Y la tasa de incidencia en Venezuela se ubica en 6 casos por 100 mil habitantes, cuatro (4) puntos menos que la semana anterior.

Este descenso sostenido de la curva de contagios en Venezuela, durante 11 semanas consecutivas, coincide con el incremento de la vacunación nacional que suma a la fecha 87%, lo cual mantiene también el descenso de casos moderados, graves y de fallecidos.

#EnVideo📹| Jefe de Estado @NicolasMaduro expresó: «El descenso sostenido de la curva durante 11 semanas consecutivas, coincide con el incremento de la vacunación a escala nacional».#VenezuelaEnUniónFamiliar pic.twitter.com/CB5nGkMFAX — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 27, 2021

“Es un logro de las familias que me escuchan, tu logro en tu hogar, en tu comunidad”, dijo el Mandatario Nacional a las madres y padres de familias que viven en el territorio.

“Lo hemos demostrado y sí se puede, Venezuela…lo hemos demostrado y algo estamos haciendo bien que las cosas han mejorado y lo estamos haciendo bien entre todos y todas, sobre todo ustedes mujeres, que imponen su carácter en el hogar con los niños y niñas”, manifestó el Presidente.

No obstante, afirmó que no se puede cantar victoria adelantada, y advirtió que el coronavirus no desaparecerá en el año 2022, hasta que la ciencia encuentre una vacuna para la humanidad, que cure definitivamente la enfermedad que provoca el mortal virus.

Anunció que a partir del 3 de enero comienza la aplicación de dosis de refuerzos, con las millones de vacunas disponibles que ha logrado recibir de países aliados y verdaderamente humanitarios, como Rusia, China y Cuba, entre otros, burlando así el bloqueo criminal de EE.UU.

“Qué felicidad decir que estamos en una Patria libre, independiente, soberana y vemos a nuestra Patria recuperarse y apuntar a los años que están por venir con la fe y certeza que vamos a crecer, a vencer”, finalizó.

VTV