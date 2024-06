Veedores internacionales acreditados participarán en Simulacro Electoral de este 30-J

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, acompañado de los rectores del Poder Electoral en la sede principal del ente, en Caracas, anunció que en el Simulacro a realizarse este domingo 30 de junio, con miras a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, contará con la presencia de un gran número de veedores internacionales, entre ellos el Centro Carter, así como los representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), personalidades del continente africano y de otras partes del mundo.

“Hoy nosotros nos sentimos orgullosos porque comienza la fiesta electoral, mañana, domingo 30 de junio, el Simulacro Electoral, todos a participar, todos los venezolanos, por cierto hay muchos veedores internacionales en el país, que respetan las leyes, así como al pueblo venezolano que es lo más importante, también los invitamos a participar”, manifestó Amoroso.

Asimismo, el presidente del CNE informó que un total de tres mil seis mesas estarán activadas en todo el país para que los votantes puedan familiarizarse, mientras mil 174 centros de votación fueron habilitados para esta jornada del Simulacro Electoral. Cabe destacar que para el evento electoral del próximo 28 de julio están convocados 21 millones 392 mil 464 electores.

“Aquí va a haber elecciones el 28 de julio, quieran ustedes (los que no firmaron el acuerdo electoral) o no quieran”, expresó el presidente del Poder Electoral, a su vez que “sostuvo que hay Gobiernos de países de la Unión Europea que están de acuerdo con el modelo electoral venezolano; sin embargo, no podrán asistir por desconocimiento y actitud grosera, de quienes representa a dicha organización”.

VTV