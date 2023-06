Tinta cruda: OEA en banca rota

Tinta cruda

Que la crisis moral de la Organización de Estados Americanos se haya profundizado gracias a la capacidad demostrada por su secretario general, Luis Almagro, para la hechura del mal, la traición, la perfidia y la mentira es cosa cierta y conocida por todos desde el Ártico hasta la Antártida del Hemisferio Occidental, no significa que no haya mucho más sorpresas en el seno de esa franquicia de la Casa Blanca que apunten a su justificada extinción.

El modelo de la OEA se ha agotado como también sucede con el sistema financiero internacional sostenido sobre la fuerza -cada vez menor – del dólar, la moneda de un imperio al que no termina de alcanzarle la cobija para poder cubrir todos los flancos de una expansión hoy día costosa e insostenible.

Y así como los BRICS (alianza compuesta por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, a la que quieren adherirse más de 15 países, incluyendo a Venezuela) amenazan los intereses de la unipolaridad estadounidense, la recomposición o renacimiento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) o de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, atenta contra la continuidad del instrumento interventor de Washington comandado actualmente por el uruguayo promotor de golpes de Estado y medidas coercitivas unilaterales y ya citado, Luis Almagro.

Pero además de lo moral y anacrónico hay otro síntoma que indica el cuadro de gravedad del organismo utilitario gringo. Resulta que las cuentas de la OEA no dan para más, ni para pagar la nómina. Muchos de los socios no pagan su membresía y el dueño de la mayoría de las acciones no es tan solvente como hace décadas atrás.

Por esa razón esta institución se ha ido endeudando para cubrir sus gastos corrientes como el pago de los salarios de sus funcionarios. Claro, el socio mayor, Estados Unidos, seguramente tendrá que revisar en qué se gastan los millones de dólares aportados (50% del presupuesto anual).

Aquí les paso este dato a los potenciales investigadores: hay fuentes que indican que el sueldo del secretario general oscila entre 180 mil y 360 mil dólares al año. Además, a este personaje se le cubren los gastos de tres viviendas: la que vive, la de sus asistentes y la de quienes se encargan de su seguridad.

