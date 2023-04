Tibisay Lucena una mujer de vanguardia democrática

Tibisay Lucena Ramírez nació en Barquisimeto el 26 de abril de 1959, fue socióloga y política venezolana, graduada en la Universidad Central de Venezuela (UCV), entre sus conocimientos de formación académica, tuvo la experiencia de participar en el Sistema de Orquestas Nacional como violoncelista.

En diciembre del año 1999, fue designada por la Asamblea Nacional (AN) como rectora suplente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE).

Cumplió funciones como presidenta del Consejo Nacional Electoral desde el 30 de abril del 2006 hasta el 12 de junio 2020, donde dirigió 18 elecciones incluyendo cuatro presidenciales y dos referéndum.

Durante su participación en el programa Aquí con Ernesto Villegas, Lucena indicó que de los 20 años que estuvo en el CNE, los primeros seis estuvo como directora de implementación del Poder Electoral, tiempo en que se elaboró la Constituyente, y en el que participó como asesora de la comisión de Régimen Político, que estuvo presidido por William Lara; luego “fueron 14 años como presidenta del Poder Electoral. Por lo que siempre estuve vinculada a los procesos electorales, ha sido y es mi pasión, estar vinculada a los procesos políticos de nuestro país”.

Otro momento difícil durante su gestión como rectora del CNE, fueron las elecciones del año 2007, cuando el referéndum aprobatorio de la Reforma Constitucional y donde la situación política del país era muy densa, mucha tensión, y se recuerda la noche de los resultados, muy estrechos, que ganó la oposición.

“El presidente Chávez fue un hombre muy respetuoso de la Constitución, de los poderes públicos, y de todas las actividades del Estado. Esa noche esos resultados fueron aceptados y eso reflejó y refleja la grandeza de este proceso político. Para ese momento, el margen de escrutinio era tan estrecho, que no teníamos unos resultados irreversibles, por eso, había que esperar para poder dar un veredicto ajustado a lo que estaba sucediendo″, resaltó Lucena.

Luego, en el año 2013, para las elecciones correspondientes, admitió que fueron momentos extremadamente difíciles, “en ese momento los resultados no eran tan estrechos, en medio de un luto nacional por la muerte del presidente Chávez, y una vez dado el veredicto electoral, el candidato perdedor no aceptó los resultados. Entonces hubo un problema político, no fue técnico, ni de procedimientos, ni jurídico, ni de votos, es decir, no fue electoral: fue político. Capriles, en su momento, pedía recuento, le explicaba que podía hacer una impugnación. No contar los votos, porque para ello están las auditorias, existe una Ley electoral, no se pueden pedir cosas que estén fuera del instrumento jurídico regulador del CNE”.

En un año de manifestaciones masivas contra las políticas del gobierno de Maduro, con más de 100 muertes, el CNE convocó comicios con fecha del 31 de julio de 2017, para elegir a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), “durante este proceso de la Constituyente se recibieron amenazas contra funcionarios y funcionarias, querían quemar las máquinas de votación”.

Fue designada como rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) en el año 2021, por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

La noticia la dio a conocer a través de la red social Twitter @AquiConErnesto, quien le dio la bienvenida a la expresidenta del Poder Electoral, al recibir esta Casa de Estudios de manos de la artista, Alejandrina Reyes, quien tras encomiable gestión vuelve a Universidad Simón Rodríguez. “¡Felicitaciones a ambas!”, escribió.

#EnVideo📹| «El pueblo te da lecciones de valentía y las instituciones se deben colocar a tono con ese pueblo que te enseña esas muestras de dignidad», afirmó la rectora de la UNEARTE, Tibisay Lucena.#VacúnateSinCita pic.twitter.com/WrGBnafLDB — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 3, 2021

Desde el 19 de octubre de 2021, ocupaba el cargo de ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, un rol que estuvo destacado por la recuperación de las infraestructuras de universidades públicas, y el fortalecimiento de las políticas de estudios avanzados en el país.

Este miércoles, la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la partida física de Tibisay Lucena, a sus 63 años de edad.

Múltiples han sido las expresiones de duelo por parte de las autoridades del Ejecutivo nacional, quienes han extendido sus condolencias a sus familiares y amigos.

En tal sentido, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla Pérez, los rectores comiciales y funcionarios del Poder Electoral se sumaron al publicar un comunicado.

A continuación, el texto íntegro del comunicado del CNE:

“Tibisay Lucena Ramírez expresidenta del Poder Electoral (2006-2020), insigne servidora pública cuya actuación profesional y ciudadana estuvo siempre definida por la rectitud, entereza, eficiencia y pulcritud. Sus conocimientos y esfuerzos fueron fundamentales para hacer de la institución electoral venezolana, un modelo de organización y eficacia reconocido en todo el mundo.

En años de turbulencia política para la nación, supo conducir con pulso firme y espíritu abierto y conciliador, las riendas del Poder Electoral. Encauzando la estabilidad política del país dentro del imperio de la Constitución y las leyes de la República. Con total apego y respeto al mandato popular expresado a través del sufragio.

Cumplido su ciclo dentro de la institución comicial. Prestó aportes igualmente valiosos en otras instituciones públicas, siendo rectora de la Universidad Experimental de las Artes y como ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Hacemos llegar a sus familiares, amigos y a todo el pueblo venezolano, las más sinceras palabras de condolencia por tan sensible pérdida”.

VTV