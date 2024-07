Tania Díaz: Está en marcha una gran campaña mediática internacional contra nuestro país

Prensa PSUV.- Este martes, los diputados de la Asamblea Nacional (AN) expresaron su repudio a los ataques violentos perpetrados por grupos violentos y fascistas en el país.

Tania Díaz, diputada de la AN, expresó: «está en marcha una gran campaña mediática internacional contra nuestro país, que está desestimando la jornada impecable que logramos realizar el 28 de julio. Sembrando la duda del proceso electoral democrático, popular y hermoso. Hoy por hoy tenemos un presidente reelecto y se llama Nicolás Maduro Moros, el presidente de la paz».

En el mismo orden de ideas, resaltó que «hay que llamar las cosas por su nombre son terroristas. Son personas fascistas y tenemos que decir ya basta, no podemos permitir que esto se imponga de nuevo en esta sociedad. Tenemos un futuro que nos ganamos, nos pertenece y no nos podemos dejar quitar el futuro por estas élites. No es fortuito que Elon Musk se haya pronunciado. Entendemos ahora el por qué mis camaradas».

Asimismo indicó que el fascismo no es más que una operación de guerra psicológica contra la población para hacer sentir a determinado sector de la población inferior para causar daños morales, psicológicos direccionados muy crueles y pretender que ese sector de la población se niegue.

«Lo que estamos viendo a través de nuestros estados de WhatsApp, a través de nuestras redes sociales, lo que han hecho con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que han enviado mensajes direccionados para amenazarlos, lo que están haciendo con esa cantidad de imágenes falsas, imágenes de otros tiempos, de otros lugares para hacen creer que en Venezuela hay una situación de conflicto generalizado eso se llama fascismo y ha contaminado algún sector minoritario de la población», dijo.

Díaz expresó que no permitirán que el fascismo tome las calles del país, «vamos a las calles a defender la paz».

Finalmente, manifestó que los que están en la calle y realizan hechos de violencia impulsados por la ultraderecha no son guarimberos, son terroristas.