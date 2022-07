Rusia e Irán acuerdan incrementar finanzas con moneda nacional

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, acordaron este martes aumentar los procesos financieros en moneda nacional tras un encuentro acontecido en el marco del proceso de Astaná donde ambos países son garantes.

El jefe de Estado ruso develó que durante la reunión se enfatizó en reforzar la cooperación entre Teherán y Moscú en energía, industria y transporte, “acordamos la realización de importantes proyectos conjuntos y la intensificación del uso de las monedas nacionales en los pagos directos entre ambos países», acotó.

