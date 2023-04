Rodríguez a diputados opositores: Cuando metan preso a Juan Guaidó no vengan a pedir su libertad

Desde el Palacio Legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez le advirtió a los diputados opositores que cuando metan preso a Juan Guaidó no vayan a pedir su libertad.

«No lo vayan a convertir en un preso político, porque es un simple y vulgar ladrón. Desde el año 2019 Juan Guaidó se roba 2000 millones dolares por año, ese dinero se lo entregan sin ningun control, sin ningún tipo de ejercicio», expresó.

En ese sentido, le pidió a todos los parlamentarios que sean inflexibles, no sé conviertan en complices, no sé hagan los ciegos, denuncien, «eso no los convierte en un delator, los convierte en un buen ciudadano, que cumple con su deber».

«Ustedes tienen que cumplir su deber como diputados, es su responsabilidad, es su obligación constitucional», dijo.

