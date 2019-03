Revolución Bolivariana es garantía de paz y democracia para el país

“Nosotros, los bolivarianos y las bolivarianas, el pueblo revolucionario somos la garantía de la vida en paz en nuestra Patria. Somos la garantía de la Constitución, del Estado de Derecho, del funcionamiento del país”, recalcó este sábado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Durante su discurso ante una multitud que se movilizó en rechazo al imperialismo, sostuvo que las fuerzas bolivarianas en estos 20 años han garantizado democracia, libertad, brillo constitucional y participación protagónica al pueblo venezolano.

“Tenemos que tener consciencia que cuando defendemos la paz, la Revolución, estamos ejerciendo el poder político para garantizar el funcionamiento de una sociedad en paz”, alentó Maduro.

En contraste, subrayó que la derecha nacional se ha degradado y que solo atienden a los mandatos del imperio norteamericano, en detrimento de los intereses de la Patria y de las y los venezolanos.

“Ellos son una oposición que se ha degradado, que no tienen patria. Una oposición corrupta, inmoral, que solo atiende al mando del norte y no le interesan los procesos nacionales. No aman a este país”.

En ese contexto, recordó la información señalada más temprano por el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y turismo, Jorge Rodríguez, en la que refirió la detención del ciudadano Roberto Marrero, quien es señalado como responsable directo de la organización de una célula terrorista que pretendía efectuar acciones criminales en el territorio venezolano.

Ante ello, enfatizó que “en Venezuela habrá justicia, no nos temblara el pulso para que estos malandros vayan a la cárcel más temprano que tarde”.

Prensa Presidencial