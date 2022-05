Rector de la Uneti, Carlos Berbeci: Hacia un ecosistema digital

Nacido en una familia pobre en el estado Portuguesa, Carlos, de cuarenta años, se iba a mirar un cajero automático desde muy joven soñando con descubrir cómo funciona. Amaba la tecnología y los dispositivos electrónicos e inmediatamente se apasionó por las nuevas tecnologías. “Empecé a programar a los 16 años -dice-, luego me formé en muchos campos relacionados con software, sistemas de ingeniería electrónica, redes y telecomunicaciones”. Estudios que en la IV República estaban reservados para quienes podían permitirse pagar una universidad privada. Por lo tanto, los padres tuvieron que pedir un préstamo para permitirle seguir su pasión.

Y luego, ¿cómo te fue?

Luego vino la revolución y un cambio de rumbo. En ese entonces, yo era parte de un grupo de jóvenes. Cada uno de nosotros era competente en un campo determinado, en mi caso la tecnología y la innovación, la investigación para el desarrollo. Nos encontramos con el extraordinario visionario que fue Hugo Chávez. Éramos parte de ese gran movimiento de software libre que entonces se desarrollaba en Venezuela y que fue la punta de lanza del comandante. Nos enseñó a entender que la tecnología no es neutra y que teníamos que hacer de ella una herramienta de transformación social. A partir de ahí empezamos a practicar lo que soñamos en ese momento, el “gobierno electrónico”, para crear soluciones innovadoras para la administración pública, municipios, gobiernos. Empezamos a entender lo que quería decir el comandante al enseñarnos que la tecnología tenía que ser un instrumento de protección del pueblo para acompañarlo en el proceso de construcción del socialismo, y que debía tener un peso importante en la transformación de la sociedad.

El paro petrolero, tras el golpe de Estado de 2002, fue un parteaguas, porque cuando técnicos de alto nivel robaron los códigos de acceso a las máquinas de PDVSA, hubo que apelar a los hackers fieles al proceso. ¿Qué piensas de esto?

Nuestro proceso revolucionario ha pasado por varias etapas importantes, que es necesario tener en cuenta y analizar para entender cómo fue posible resistir, luchar con creatividad, compromiso y determinación, y levantarnos siempre como lo estamos haciendo ahora después de años de un bloqueo feroz que tenía como objetivo traernos de vuelta al pasado y ponernos de rodillas, y no lo ha logrado. En ese entonces lo que pasaba en el país giraba en gran medida en torno al petróleo y las alianzas con algunas multinacionales infiltradas en nuestra petrolera, que lo tenían fácil dándole la espalda a la revolución y saboteando desde dentro su principal motor. Con los que quedaron, los patriotas, nos recuperamos. De ahí entendimos que cuando el comandante nos hablaba de independencia tecnológica no se trataba de una sentencia o de una esperanza de futuro, sino que teníamos que preguntarnos concretamente en qué dirección íbamos y con qué herramientas. Se han aprobado importantes leyes a partir del decreto 3.390, que establece cómo la administración pública debe utilizar principalmente software libre, desarrollando “con estándares abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos”. Un marco importante, que indica la importancia de la independencia tecnológica, aun considerando que operamos en un contexto de patentes y privatizaciones, y que ahora estamos en otra etapa. El imperialismo ha asestado duros golpes a toda nuestra economía. En el proceso de recuperación que estamos siguiendo gracias a la línea bien definida del presidente Maduro, hemos todavía dado algunos pasos importantes en el camino hacia la independencia tecnológica, que vale la pena recordar.

¿Cual?

El presidente se tomó muy en serio la necesidad de desarrollar plataformas tecnológicas para la protección de nuestro pueblo. De allí nació el Carnet de la Patria, inmediatamente impugnado por la oposición que vio la manera de catalogar a los no chavistas. En cambio, resultó que esa simple pieza de plástico se convirtió en una herramienta útil para la organización social en su conjunto. Es un documento digital que hace referencia a un código específico que permite el acceso a muchos servicios importantes y ayuda proporcionada directamente por el gobierno. Luego nacen otras plataformas, entre ellas la Plataforma Patria, un importante alivio frente a la guerra económica. No teníamos cédula de identidad electrónica y este mecanismo de innovación digital fue muy útil incluso durante la pandemia, porque permitió tener datos confiables disponibles en tiempo real: investigar, identificar los brotes del virus e intervenir, como lo hemos hecho con eficacia, gracias también al aporte de los médicos cubanos, quienes nos han transmitido sus método de trabajo. La Plataforma Patria se ha convertido en un gran referente de la política de Estado, y podemos mostrarlo con orgullo al mundo. Hoy somos capaces de integrar este sistema con el banco digital. Además, en 2019, el presidente Maduro también lanzó otra herramienta muy importante, el Petro, una criptomoneda que revoluciona el mercado económico mundial.

¿Porque?

Hemos creado un criptoactivo soberano utilizando Blockchain, una cadena de bloques que explota las características de una red informática de nodos y permite gestionar de forma segura un registro de datos e información para realizar transacciones de forma abierta, compartida y distribuida sin la necesidad de un control centralizado. Sabemos que es precisamente desde el sistema de control centralizado que han podido bloquear nuestra economía y ahora lo intentan con Rusia. La tecnología Blockchaine permite crear un sistema totalmente diferente, que elude la capacidad del imperialismo de bloquear nuestros recursos financieros, por lo que es un arma de poder muy peligrosa. No en vano, Trump sancionó inmediatamente al Petro, mientras que otros trataron de restar importancia a su presencia. Pero si no era importante, ¿por qué sancionarlo? Venezuela ha construido y desarrollado este sistema y lo ha puesto a disposición del mundo, y hemos logrado convertirnos en uno de los primeros países que piensa de manera disruptiva. Ante el ataque a la moneda, la inflación inducida, el robo de nuestro dinero que luego inorgánicamente inyectaban países vecinos como Colombia, para pervertir nuestra economía, no podíamos competir de igual a igual con el imperialismo, utilizando herramientas tradicionales. Tuvimos que innovar e inventar colocándonos en una perspectiva global, consiguiendo asítambién la atención de los medios: ¿cómo es posible – preguntában- que la pequeña Venezuela, asediada y postrada, se ponga vanguardia en la búsqueda de soluciones? Con esto no podemos resolver el problema económico, pero podemos empezar a ver las cosas de otra manera para construir un verdadero sistema de protección económica de la nación, como se ha hecho, por ejemplo, al llevar el salario a un Petro, anclado al barril de petróleo y demás minerales preciosos que posee nuestro país.

¿En qué modelo se han inspirado, quizás en China o Rusia?

Ninguno de ellos. China ha creado su propia moneda digital, el cripto-yuan, sin embargo, basada en el sistema Cbdc, Central Bank Digital Currency, osea basada en la emisión de monedas digitales por parte del Banco Central: como moneda fiduciaria, solo en una plataforma digital. Una criptomoneda, como el Petro, por otro lado, es creada por un algoritmo criptográfico que la desarrolla con una fórmula algorítmica o dentro de una minería, que se basa en el poder de hash que proporciona a la red: cuanto más poderosa es la computadora que la minería posee, mayor será el poder de transacción en una cadena de bloques. Esta transacción es lo que llamamos criptomoneda. Por cada bloque que se pueda validar, hay una recompensa y se valida mediante consenso. La mitad más uno atestigua que lo que tienes ahí es real, que no eres una persona que vino a sabotear. El Cbdc, a menos que desarrollemos un sistema independente como lo está haciendo China y como lo estamos haciendo nosotros también, puede ser bloqueado, la criptomoneda no puede. Estudiar Blockchaine es importante no solo económicamente, sino también por lo que llamamos comunicación descentralizada. Si vas a la página petro.gob.ve. puede descargar el libro blanco. Su importancia es que, en este rincón del mundo, hemos puesto en marcha un mecanismo, estamos usando la minería para producir activos digitales y dar recursos a la gente. Ya se encuentra activa la nueva plataforma Ven, a través de la cual se brindan importantes servicios al país. Venezuela está creando su propio ecosistema para dar el salto a la economía digital.

¿Y cuáles son los obstáculos?

Se necesita un proceso de formación profundo. Como se ha hecho con las misiones que han enseñado a escribir, acompañando los estudios hasta la universidad, necesitamos enseñar economía digital. Sería bueno lanzar una Gran Misión que se llame Misión economía digital Hugo Chávez Frías y que le permita al pueblo apropiarse de la tecnología disruptiva, un conocimiento que ya no es prerrogativa de los oligarcas que pueden pagar grandes sumas para que sus hijos aprendan la técnica y utilizarla con fines de lucro. Para ello, es necesario transformar toda la organización social dentro de las “3R.nets”, el plan propuesto por el presidente Maduro para Resistir, Renacer y Revolucionar todo rumbo a una Nueva Etapa de Transición al socialismo: a las que, como decía Fernando Buen Abad, hay que añadir una cuarta, la Rapidez. La esencia de nuestra revolución es el pueblo, que ha aprendido a responder rápidamente a cualquier situación, el modelo que brindamos nosotros es simplemente una guía hacia la transformación. En la Uneti nos comprometemos a hacerlo. Como feminista, también estoy tratando de estimular una mayor participación de las mujeres, aún por debajo de las expectativas en esta área, a diferencia de lo que sucede en la investigación científica, por ejemplo. Si aprendemos a defendernos, después será mucho más difícil aplicarnos un “paquete chileno”, porque estaremos más prevenidos.

¿Cómo trabaja la Uneti con la Universidad Internacional de la Comunicación?

Lauicom, dirigida por una camarada de gran experiencia como la rectora Tania Díaz, es una universidad de vanguardia. Entre tecnología, innovación y comunicación podemos crear una mezcla perfecta para un proyecto de vanguardia no solo para el país, sino a nivel mundial, junto a los pueblos que luchan por un objetivo común.

Por Geraldina Colotti, , Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2022.