Pueblo caraqueño acompañará al Nazareno de San Pablo en su tradicional procesión

La alcaldesa de Caracas, A/J Carmen Meléndez, invitó este martes a los caraqueños a disfrutar de la procesión del Nazareno de San Pablo, como muestra de la devoción y fe, durante la Semana Mayor.

La información la dio a conocer la almiranta a través de sus redes sociales: “Este Miércoles Santo estaremos acompañando al Nazareno de San Pablo en su recorrido por las calles de Caracas. Todo un pueblo devoto unido en oración, con seguridad y en armonía. Asiste tú también en familia”, añadió.

Se pudo conocer, que la procesión partirá este miércoles desde la Basílica Santa Teresa, ícono religioso del país y que año tras año recibe a cientos de creyentes.

Vale acotar que la basílica de Santa Teresa fue construida por el entonces presidente de Venezuela, el general Antonio Guzmán Blanco, quien era para nada creyente, pero sí su mujer, Ana Teresa, en atención a la cual recibió el nombre el conocido templo.Una de las historias anexas a la tradición de esta imagen, cuenta que, habiendo el escultor terminado su obra, tuvo una visión en la que Jesús se le habría aparecido, preguntándole “¿dónde me has visto, que tan perfecto me has hecho?”.

Cada Miércoles Santo, Caracas viste de púrpura para la procesión del Nazareno de San Pablo. Desde hace siglos la feligresía colma la basílica Santa Teresa y recorre la parroquia homónima para pagar sus promesas y reafirmar su fe ante la venerada imagen de madera.

VTV