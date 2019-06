Psuv Mérida respalda contundentemente la lealtad y valentía dela FANB

Este martes el Equipo Político Estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela expresó a través de un comunicado su rotundo e irreversible apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), resaltando que en la unidad que comprende el pueblo civil y el Pueblo con uniformes, se trata de un sólido cuerpo cívico militar que es capaz de enfrentar sin vacilación las agresiones del imperio que asecha día a día la Patria venezolana.

A continuación les dejamos el texto íntegro del comunicado.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EQUIPO POLÍTICO ESTADAL MÉRIDA

ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

COMUNICADO DE APOYO A LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (FANB)

El Partido Socialista Unido de Venezuela Mérida, sus equipos Estadal, Municipales, Parroquiales, Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBBCH) y su militancia en general junto a nuestro Vicepresidente Territorial Jehyson Guzmán quiere dejar en claro el respaldo total y absoluto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), resaltando que en la unidad conformamos un sólido cuerpo cívico militar que es capaz de enfrentar sin vacilación las agresiones del imperio que asecha día a día a nuestra Patria.

El pueblo venezolano se integra de hombres y mujeres responsables de realizar la custodia de diversos territorios de la nación. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pueblo en uniforme como diría nuestro comandante Hugo Chávez, contrario a lo que se ha presentado en algunos medios de difusión privados y a través de rumores en redes sociales, la FANB se erige como una institución que no es practicante de la corrupción ni abusos contra el pueblo.

En ningún momento la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha impedido el ingreso de medicamentos hacia Venezuela, más bien se destaca en su ardua lucha contra el contrabando de combustible que tanto daño nos hace. Distante a lo expresado en mensajes y publicaciones sediciosos que promueven el odio y descrédito hacia quienes portan uniforme, nuestros soldados fieles a la Patria ejercen sin duda alguna sus funciones apegados en todo momento a la verdad, al honor y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Resulta paradójico que quienes están detrás de esta feroz campaña meses atrás trataron, sin éxito alguno, de sobornar y chantajear a nuestra Leal Fuerza Armada Nacional Bolivariana invitándolos en diversas oportunidades subvertir el orden constitucional y propinar un golpe de estado.

Para esos oscuros fines según los títeres de Donald Trump SÍ sirve nuestra FANB y no para ponerse, como de hecho lo están, del lado de la mayoría apoyando en todo momento a nuestro pueblo en el día a día, codo a codo en todas las batallas, al tiempo de cumplir con el resguardo de nuestra Patria frente a todas las agresiones imperiales que hasta el momento han intentado propinar a la nación venezolana.

Es por ello que elevamos nuestra voz para dirigirnos a todas las personas que están en espera del combustible en las diferentes estaciones de servicio en el Estado, exhortándolos a deslastrarse de todo intento de manipulación de quienes intentan desconocer a las autoridades civiles y militares, quienes desde hace varios meses han dedicado buena parte de su vida a la evaluación, planificación, control y puesta en marcha de distintas estrategias que permitan solucionar los problemas a los que unos pocos lacayos imperiales nos enfrentan, en su afán de subvertir el orden constitucional para hacerse del poder político de cualquier manera, sin importarle el destino de cada ciudadano y ciudadana que es sometida a incomodidades, privaciones y riesgos a la hora de obtener el combustible que requiere para el desarrollo de su vida cotidiana, es lo que ellos llaman “daño colateral”.

Además les hacemos un llamado a no dejarse influenciar por la campaña de descrédito originada por los que realmente son los verdaderos causantes de las referidas colas, la falta de combustible tiene un solo origen y este es el brutal bloqueo financiero que se erige sobre nuestra Patria.

Tengamos presente que en momentos como el actual nos corresponde comprendernos, NO atacarnos, NO agredirnos, NO afectarnos. Solo nuestra unidad decidida junto a los hermanos y hermanas de uniforme hará que nos sobrepongamos ante esta difícil situación que atravesamos, y así todos y todas podremos sin duda alguna elevar a nuestro país al sitial de honor que por la providencia está destinado a ocupar.

Con nuestro camarada Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Presidente del PSUV conduciendo las políticas de protección y prosperidad para el Pueblo venezolano más temprano que tarde venceremos a los enemigos del pueblo, de la paz, de la soberanía, de la patria bolivariana de Hugo Chávez.

En Mérida a los 04 días del mes de Junio del 2019.