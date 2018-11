Psuv Mérida pondrá a prueba su maquinaria electoral de cara a la victoria del 9D

Prensa/PSUV-Mérida.- El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Mérida se activará este domingo 11 de noviembre al Simulacro Electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral de cara a las Elecciones Municipales 2018 de Concejalas y Concejales donde la tolda roja aspira obtener una contundente victoria, la cual también será una victoria del pueblo democrático venezolano.

Así lo informó este sábado en rueda de prensa desde la sede del Psuv Diógenes Andrade, coordinador estadal de la Comisión de Organización del Partido en la entidad andina, quien invitó a toda la militancia revolucionaria a participar de manera organizada y sistemática en el simulacro, lo que servirá para poner a prueba nuestra maquinaria y también para la formación del electorado en general.

“Este simulacro se realizará desde las 8:00 de la mañana hasta 3:00 de la tarde. Instamos a toda nuestras estructuras de organización para que de manera disciplinada se activen para probar nuestra maquinaria, la capacidad de movilización, organización, logística, estructuras de defensa del voto y la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) que medirá de manera más efectiva la capacidad de movilización que tenemos como organización política desde nuestras bases”, apuntó.

Simulacro en cifras

Por su parte Niloha Delgado, coordinadora de la Comisión Electoral de la tolda roja en Mérida explicó que a nivel nacional el CNE habilitó un total de 1.154 máquinas en 373 centros electorales de los cuales en Mérida fueron habilitadas 59 máquinas y 24 centros, uno por cada municipio, salvo en el municipio Libertador que estarán activos 2 centros electorales pilotos, el Grupo Escolar El Educador en la parroquia Jacinto Plaza y la Escuela Básica Nacional Juan Ruiz Fajardo en la parroquia Domingo Peña.

Igualmente Delgado explicó que este simulacro también servirá para medir los tiempos para ejercer el derecho al voto, así como para verificar el tema técnico del proceso de transmisión de datos por parte del CNE y ver nuestra capacidad de movilización.

“Que nadie se quede sin ir al simulacro. No hay excusas para no hacerlo, pues es la forma más idónea que tenemos como organización política de seguir demostrando no solo nuestra capacidad operativa, sino que el mundo entero está pendiente de ver como Venezuela es y seguirá siendo un ejemplo de democracia en todos sus aspectos, y es con nuestra participación como exponemos de qué estamos hechos los hijos e hijas de nuestros libertadores Simón Bolívar y Hugo Chávez Frías”, finalizó.