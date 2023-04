PSUV rindió tributo a las personas fallecidas en los hechos ocurridos en abril de 2002

Prensa PSUV FD.- Este martes, el Vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nahum Fernández, rindió tributo junto al pueblo venezolano, a las personas fallecidas en los hechos ocurridos en abril de 2002 en Puente Llaguno.

Durante su participación, Fernández resaltó que es necesario que el pueblo se convoque en este lugar todos los 11 de abril para recordar frente a este monumento a todos aquellos que perdieron la vida por el simple hecho de que unos sujetos que se enloquecieron por el poder y llamaron a marchar hasta Miraflores, con la intención de derrocar al Gobierno del Comandante Hugo Chávez, hecho que culminó en muertes y heridos, tanto de seguidores del Gobierno como opositores.

Asimismo, recordó que durante estos días la OEA no dijo nada, la ONU no dijo nada y todos los elementos internacionales que debieron pronunciarse no lo hicieron.

«En 21 años hemos trabajado para que no se olvide lo que pasó ese 11 de abril, donde el fascismo con su cara asesina, tomó las calles de Caracas y asumió de frente un golpe de Estado”, expresó.

Finalmente, aseveró «nosotros 21 años después rendimos tributos a todos esos compañeros valientes que entregaron su vida para defender al Comandante Hugo Chávez, jamás los olvidaremos, los que ya partieron y los que siguen aquí con nosotros».