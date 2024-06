Presidente Maduro en Coro: Estamos en tiempo de victoria

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que estamos en tiempo de victoria, recorriendo todo el país y que él tenía que, “llegar a la tierra ancestral de sus abuelos, los Maduros”.

“Vengo de todos los caminos en peregrinación por diferentes estados del país, vengo del Amazonas profunda de la selva, pase por Barlovento, tierra ardiente del calor, me fui a la Guajira con mis hermanos Añú y Wayuu.

Fui a los llanos profundos de Apure y Calabozo, a los barrios de Caracas, mis barrios amados, y vengo de La Guaira a abrazar este pueblo hermoso, tenía que venir a la cuna de mis abuelos, a Coro, a Falcón. Soy de Coro, vengo de esta tierra, soy de los Maduros de Falcón carajo, y me siento orgulloso de ser de la estirpe falconiana”.

El presidente Maduro hizo un llamado al pueblo de Coro para que se sume a la lucha por la victoria del venidero 28 de julio.

“Pueblo escucha, incorpórate a la lucha. Se lo decimos cantando, se lo decimos hablando, se lo decimos en Coro, el 28 de julio gana Maduro”.

Agregó que la juventud coriana debe sentirse orgullosa por ser falconiana, alegando que debe estar lista para celebrar el triunfo del 28 de julio, cuando gane las elecciones ante un candidato pataruco, frente a un presidente vergatario que no permitirá que nos roben el petróleo.

“El petróleo es venezolano y no le regalaremos, no daremos nuestro petróleo gratis a los gringos, porque petróleo gratis para los gringos no hay y no dejaremos que no los roben».

Aclaró que el pueblo coreano y toda Venezuela deben estar listos y preparados para cuando el CNE lo designe ganador en las elecciones del 28 de julio.

“Cuando el domingo el Consejo Nacional Electoral diga tenemos el boletín con los resultados electorales, y anuncie que es irreversible la victoria del Gallo Pinto, el pueblo unido se lance a la calle a celebrar.”, dijo.

Acotó el presidente Maduro que ese día debemos elevar nuestra vista al cielo y darle las gracias a Dios por darnos esa victoria. “Que viva Falcón, que viva la Patria, que Viva Venezuela, mi Patria querida», señaló finalmente en Coro, a la vez que agradeció a la población falconiana por su alegría y apoyo.

Prensa Presidencial