Presidente Maduro al pueblo merideño: ¡Son ustedes quienes me mandan!

Prensa PSUV /MV.- Este lunes 22 de julio, el candidato de la patria, Nicolás Maduro, inició el cierre de campaña visitando el estado Mérida, donde presentó su plan de gobierno y expresó su compromiso con el pueblo, que es quien manda en Venezuela.

“Votar por el presidente pueblo, es votar por un hombre forjado en las calles”, destacó el primer mandatario nacional, “Tengo solo los poderes que me mandan, el primero, la fuerza y el poder de Dios Padre Señor, que estás en los cielos… Y en la tierra, el único poder que tengo, de donde vengo, al que me debo y obedezco, el único es el poder del pueblo noble, patriota y aguerrido de Venezuela. ¡Son ustedes quienes me mandan!”.

Nicolás Maduro dio a conocer que su formación política inició a temprana edad, y gracias al comandante Chávez se reafirmó la idea del socialismo; “Me hice un joven y un hombre de izquierda, porque ser de izquierda es querer la igualdad de los pueblos, la justicia… Tuve otro padre y maestro que me formó en las ideas de Bolívar, en las ideas de Simón Rodríguez, en las ideas de Ezequiel Zamora, nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías”.

Maduro, aseguró que nunca ha sido un hombre manipulable y que siempre ha velado y velará por los beneficios del pueblo, “Nunca he sido títere de nadie, no he sido, no soy ni seré monigote nunca de nadie. No me debo favores… ni le debo nada a nadie en esta vida”.

“Soy un presidente independiente, libre, soberano, que tomo mis decisiones con el pueblo, junto al pueblo”, concluyó.