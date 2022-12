Presidente felicita éxito absoluto de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió felicitaciones del pueblo de Venezuela y del Gobierno Bolivariano, al Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, por “el éxito rotundo, absoluto y monumental” del Mundial de Fútbol 2022.

“Trataron de sabotearlo, trataron de impedirlo, no pudieron sabotearlo, no pudieron impedirlo, y hoy por hoy es uno de los mejores mundiales de fútbol que ha habido en la historia, reconocido así por todos los periodistas, comentaristas de fútbol. Trataron de manchar a Qatar y no pudieron hacerlo”, porque “Qatar sale brillando, victoriosa y éxitos. Mil felicitaciones al Emir Al Thani”, con quien coincidió en junio de este año durante su gira por naciones euroasiáticas.

Al comentar que el próximo mundial lo compartirán Estados Unidos, México, y Canadá, en el año 2026 (Es la primera ocasión en que se realizará este evento con sede en tres países diferentes y es la tercera ocasión en que México hospedará una copa del mundo), enfatizó su confianza en que La Vinotinto irá a “representar el amarillo, el azul y el rojo y la dignidad del pueblo de Venezuela. ¡Vamos a llegar al Mundial 2026!, esta vez sí, lo estoy viendo”.

Las palabras las pronunció el Jefe de Estado venezolano al destacar la gran actuación de la selección albiceleste de Argentina que derrotó al “equipo francés – africano, le ganó por la calle del medio, y demostró su superioridad futbolística”, dijo como espectador el pasado domingo 18 de diciembre de la electrizante final.

Recordó que durante todo el juego Argentina – Francia, tuvo presente al astro del Fútbol Diego Armando Maradona. “Aquí en nuestro corazón, Diego, metió la mano de Dios”, expresó al rememorar al deportista con un video en su homenaje.

“Diego presente en el triunfo de la Argentina de Messi. Felicidades (…) Que viva Argentina, al pueblo de Argentina, al presidente Manuel Fernández, al pueblo de Argentina, pero sobre todo a Lionel Messi. Argentina se merecía ganar el mundial, y le ganó al mejor equipo de Europa. Lionel Messi demostró su grandeza”, expresó.

Este domingo la oncena de Argentina ganó la final del mundo por penaltis en un partido de infarto contra Francia. Y en este juego Lionel Messi fue determinante, un partido histórico y una merecida victoria.

Prensa Presidencial