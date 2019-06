El Plan de Hugo Chávez

Elías Jaua Milano

Tuve el privilegio histórico de compartir personalmente sus ideas, y de transcribirlas, sobre el desarrollo del modelo del Socialismo Bolivariano para la construcción de una sociedad donde quepamos todos con igualdad, justicia y dignidad. Hoy, les invitó a leer algunos párrafos de su discurso de aquel día en la Plaza Diego Ibarra, durante la presentación del referido Plan:

“¿Dónde está el programa de gobierno?, hay dos ediciones, hay una edición que entregamos al CNE, ¿no tienen copia por ahí?, el libro, hemos estado trabajando, miren anoche hasta la madrugada, yo creo que Elías Jaua no durmió. Este libro, lo entregamos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, esta es una copia “Programa de la Patria 2013-2019”, Comandante Hugo Chávez, Caracas, la fecha de hoy”.

“Esto tiene para nosotros la más grande importancia, la más grande importancia y yo personalmente, he estado al frente del trabajo, estudiando, revisando, redactando el Programa de la Patria. Esto, repito compatriotas, tiene para nosotros y debemos darle la más grande importancia”.

“¡Yo mismo redacté los cinco grandes objetivos históricos de nuestra revolución y desde allí partimos en la identificación y luego redacción de los objetivos estratégicos, esto viene por escala!”.

En el desarrollo de ese memorable discurso, el Comandante sintetiza la esencia de su idea sobre cada uno de esos grandes objetivos históricos, es decir de su sueño de una Patria para todos y todas, sin lugar a interpretaciones. ¡Leamos a Chávez!:

La Independencia:

“El control de la industria petrolera, ese es uno de los centros de gravedad de mayor peso en esta batalla, ahora mismo de corto plazo”.

“En la Faja del Orinoco, las transnacionales no pagaban ni siquiera Impuesto Sobre la Renta, todo lo contrario, Pdvsa tenía que pagarle en dólares lo que ellos invertían, imagínate tú; ahora nosotros en la Ley le clavamos el Impuesto Sobre la Renta petrolera ya no de 30 por ciento, no, ¡50 por ciento el Impuesto Sobre la Renta petrolera! ¿Se dan cuenta lo que significa ser independiente?”.

“Son los recursos que nosotros desde que comenzó este gobierno en 1999 hemos inyectado al pueblo para cancelar la deuda social que nos dejó el majunchismo, el capitalismo, hemos inyectado en estos 13 años la cantidad de 400 mil millones de dólares para el pueblo más necesitado. Para la alimentación, el agua, la energía eléctrica, la vivienda, la educación, la salud, en la vida pues, empezando por la alimentación, -perdón me corrige Giordani, sí, gracias Giordani- 500 mil millones de dólares hemos inyectado, bueno, de esos 350 mil prácticamente todos han ido en esa dirección, alimentos que incluye el subsidio de los alimentos, ustedes saben que esos capitalistas dicen que no, que no se puede estar botando la plata, que cada quien coma lo que puede, sálvese quien pueda, esa es la tesis neoliberal, el capitalismo”.

El Socialismo.

“El socialismo sobre la base espiritual del amor, de la fraternidad, la buena fe, las mejores esperanzas, poner lo mejor de nosotros mismos como humanos, el humanismo. El capitalismo es lo contrario es el salvajismo, sálvese quien pueda, el darwinismo social, sálvese quien pueda y salva en el capitalismo el más fuerte, pero el más fuerte sobrevive siempre sobre las cenizas de los más débiles”.

“Y en lo político hay un centro de gravedad fundamental para que en el ámbito de lo político, continuemos construyendo un verdadero sistema socialista. Me refiero, al poder popular, sin poder popular verdadero, organizado, fuerte, consciente no habría socialismo. El poder popular, el poder comunal, el poder obrero, el poder campesino. Por eso es tan importante continuar consolidando ese poder popular, y con él, continuar dándole vida a la nueva hegemonía revolucionaria, socialista, popular”.

“Poder económico, a través de una nueva economía que comience por lo pequeño, por lo comunal, la propiedad social de los medios de producción a nivel de la comuna, de la parroquia es vital; para ir desplazando el modelo capitalista”.

“Crear el modelo económico nuevo, que nos permita dejar atrás la dependencia del modelo o de la producción rentística o del modelo rentístico petrolero, Venezuela tiene un potencial muy grande para tener una gran economía productiva, diversificada, socialista”.

Venezuela Potencia.

“Fuimos una potencia, una potencia capaz de desplegarse por este continente a llevar la libertad y a derrotar al imperio español hasta allá, hasta las cumbres de Ayacucho, ahora el tercer gran objetivo histórico retoma la historia y apunta hacia el futuro, y los invito a que nosotros con nuestros conocimientos, con nuestro amor, con nuestros planes, con nuestra unión, nuestro trabajo, trabajo y más trabajo convirtamos a Venezuela en un país potencia en lo moral, en lo político, en lo social, en lo económico”.

El Mundo Pluripolar y Multicentrico:

“El cuarto gran objetivo histórico tiene que ver con el ámbito mundial, más allá de nuestro continente, el cuarto objetivo nos lleva a seguir contribuyendo en la conformación de un mundo multicéntrico y pluripolar para echar abajo definitivamente el proyecto unipolar del imperialismo, que pretende acabar con este planeta, necesitamos el equilibrio del universo para decirlo con Bolívar, una vez más Bolívar y para ellos es muy importante que mantengamos los portones abiertos, para ello es muy importante que Venezuela siga ocupando hoy, jugando el papel en la nueva geopolítica internacional”.

Salvar la vida en el Planeta Tierra.

“El tema ecológico, pero es mucho más que ecológico, es político, es ético, tenemos que contribuir, seguir contribuyendo, pero contribuir de manera más firme, así lo digo, con la salvación de la vida en este planeta y la supervivencia de la especie humana en la Tierra que está siendo amenazada precisamente por el sistema destructivo del capitalismo”.

El camino de Chávez.

“En el marco del capitalismo y eso está demostrado ya científicamente, lo que se produce es: ¡La mayor suma de infelicidad! Para la mayoría, ¡La mayor suma de sufrimiento. Sólo por el rumbo y el camino de la Revolución Bolivariana seguiremos triunfando, seguiremos venciendo, seguiremos garantizando y construyendo la independencia nacional y el socialismo en Venezuela, y convirtiendo nuestro país en una potencia para la vida, y contribuyendo a crear la gran potencia Suramericana a Latinoamérica como una zona de paz además que no lo dije. Tenemos que convertir a Venezuela en una zona de paz y contribuir a que América Latina y el Caribe se conforme como una zona de paz, que se acaben aquí las guerras, las invasiones y los conflictos, y luego la salvación de la especie humana”.

“No podemos permitir ni hoy, ni mañana, ni nunca la retrogradación de este proceso, no. No podemos permitir la restauración del capitalismo, de la burguesía apátrida y del imperialismo en Venezuela”.

“Modestas ideas de éste soldado, de éste, como ustedes me dicen pues, de éste Chávez, de éste Chávez terco, terco Chávez”.

Modestas ideas, que quedaron sembrada en el corazón del pueblo humilde de Venezuela, cómo me expreso una comunera recientemente, en una asamblea: “Le abrimos el corazón a Chávez para que entrará, y ahora más nunca lo vamos a dejar salir”.

Con ese pueblo humilde, trabajador, campesino, comunero seguiré luchando, tercamente, por el camino de Chávez. Vaya este artículo como un homenaje al Padre de la Revolución Bolivariana: Hugo Chávez y a todos los Padres en nuestro día. Mil bendiciones compatriotas.

Con Chávez decimos “Vendrán nuevas situaciones y el país tendrá que enrumbarse hacia un destino mejor”. Amén.

Pueblo en lucha.

Trabajadores de la Empresa Coca Cola en pie de lucha por sus derechos laborales. Reclaman medida de suspensión con porcentajes del salario y demás beneficios a más de 2.880 trabajadores, desde diciembre de 2018, bajo una incorrecta interpretación de la LOTT. “Para nadie es un secreto que estas empresas son parte y protagonista de esta guerra (…..) y van a seguir con su estrategia de guerra así el Estado les complazca en todo”. Expresaron en un comunicado. Anuncian movilizaciones.