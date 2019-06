¡Otro invento más! Esta es la nueva mentira de John Bolton sobre Venezuela (+tuit)

Este fin de semana el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, lanzó una mentira sobre Venezuela. En esta oportunidad escribió en su cuenta de Twitter que el presidente constitucional Nicolás Maduro habría pagado 209 millones de dólares a Rusia por un contrato de defensa y de esta forma “comprar su continuo apoyo”.

Bolton aseguró que el Gobierno de Venezuela entregó esa cantidad de dinero a Rusia en el mes de mayo, “mientras cientos de miles de venezolanos pasaban hambre”, de acuerdo con notar de La Iguana Tv.

Sin embargo, el embajador ruso en Venezuela, Vladímir Zaemski, desmintió al asesor gringo y calificó como “otro invento” sus afirmaciones.

“Este es otro invento que Bolton aparentemente necesita para mantener la ilusión de que Venezuela es una amenaza imaginaria y de que Rusia, por supuesto, tiene la culpa de esto. El presidente Putin señaló muy claramente que recientemente no hemos firmado ningún contrato nuevo”, dijo Zaemski.

Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 16 de junio de 2019