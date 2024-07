Ley de Fomento de las Exportaciones no Petroleras impulsa economía diversificada

La Ley de Fomento de las Exportaciones no Petroleras, fue aprobada en segunda discusión, por unanimidad en la Asamblea Nacional (AN). En este sentido, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, afirmó que a pesar del bloqueo económico que atraviesa Venezuela se fortalece el crecimiento económico paulatino del país y esta Ley es muestra de ello.

Recordó que Venezuela reporta la inflación más baja en 39 años, la moneda más robusta, la economía que más crece y un nivel de producción diferente a la industria petrolera, «lo que nos hace más soberanos y está Ley potenciará a todos los sectores productivos», agregó el presidente de la AN.

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, agregó que está Ley es un impulso hacia el crecimiento económico de Venezuela, «vamos hacia un país potencia, en crecimiento, y ahora exportador, que ya esta produciendo bienes, servicios y alimentos», dijo. Explicó que se consolidará el desarrollo armónico sostenido, la simplificacion de trámites y el apoyo a los empresarios del país.

El viceministro para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Johann Álvarez, expresó que “entre los beneficios de la Ley está la disminución de trámites, de los costos, la creación de la Agencia de Promoción de Exportaciones, el acompañamiento técnico al exportador, la disminución de procesos en los puertos, el financiamiento y un esquema de seguros y garantías”, precisó Álvarez.

