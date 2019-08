Lacava: Patriotas están dispuestos a defender la paz de Venezuela

A propósito de la campaña “No Más Trump”, este sábado el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, junto a autoridades militares, soldados patriotas y el poder popular, estampó su firma en rechazo a las agresiones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.

Durante un acto que se realizó este sábado en el Patio de Honor del Fuerte Paramacay, en Naguanagua, sede de la 41 Brigada Blindada, el mandatario regional aseveró que los venezolanos “hoy más que nunca” están dispuestos a defender la paz, libertad y soberanía de la patria, para ser libres por siempre.

“Desplegados en unión cívico militar, le decimos no más Trump a quienes pretenden generar hambre, miseria y desolación, a través de bloqueo y sanciones que son ilegales, ilegitimas, miserables y criminales”, apuntó el gobernador tras el acto que encabezó junto al Mayor General Juan Carlos Du Boulay Perozo, Comandante de la REDI Central, y el G/D José Murga Batista, Comandante de la Zodi Carabobo.

Aseguró que las fuerzas militares y el pueblo patriota no permitirán que gobiernos extranjeros se apoderen de la nación caribeña “al costo que sea”, asimismo agregó que la recolección de rubricas también demuestra un profundo rechazo hacia el sector opositor que sigue auspiciando más sanciones bloqueos contra el país.

“Por mas injusticias, más bloqueos y más sanciones, este pueblo vencerá como ha vencido siempre, y aquí estamos los patriotas que es la inmensa mayoría de este país, dispuestos a todo por defender esta patria”, ratificó.

Lacava pidió al presidente de EE.UU., Donald Trump, dejar a Venezuela en paz y no utilizarla, de acuerdo con el gobernador, para alcanzar objetivos electorales. “Presidente Trump, no utilice a Venezuela como una excusa para su realidad y pugnacidad electoral que tiene en su casa (país), déjenos en paz porque nosotros no somos una amenaza para nadie”, expresó.

Por último, Rafael Lacava junto a oficiales, subalternos, tropas, Milicia Bolivariana y el poder popular, destacó el apoyo irrestricto al presidente de la República, Nicolás Maduro, bajo la consigna, en voz unísona con los presentes: “No más Trump”.

Acto de paz

Por su parte, el Mayor General Juan Carlos Du Boulay, durante su alocución, definió la actividad como un acto de paz donde la FANB ratifica el carácter pacífico de la revolución bolivariana, producto de las sanciones genocidas del gobierno de los estados unidos en contra de nuestro país.

Indicó que desde el 2014 bajo el gobierno del presidente Barack Obama, se firmó un proyecto de ley indicando que Venezuela era una amenaza inusual para su nación. Cuyas sanciones fueron diseñadas para sembrar la miseria, la inestabilidad política, económica y el hambre en el país.

El Mayor General dijo que la FANB se opone con estas firmas a la agresión de los EE.UU como medidas de carácter nacional que afectan a todo el pueblo venezolano. “Ellos se olvidaron que nos sentimos orgullosos de declararnos herederos de las glorias de Bolívar y con ello defender la patria” expresó.