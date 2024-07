Jorge Rodríguez: Si algo caracteriza a Diosdado es que cuando dice que el burro es negro es porque tiene los pelos en la mano

El Jefe del comando de campaña Venezuela Nuestra, respaldó las denuncias que hiciera el pasado miércoles el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, sobre los planes que tiene la derecha para desconocer los resultados electorales del pasado 28 de julio y generar planes de violencia en el país.

«Si Diosdado lo dijo es porque tenía los pelos en la mano. Si algo caracteriza a Diosdado y su programa de los miércoles es que cuando dice que el burro es negro es porque tiene los pelos en la mano», resaltó.

Resaltó que existen evidencias que la extrema derecha ha dicho que no va reconocer los resultados del Consejo Nacional Electoral. «Han dicho que ellos no van a reconocer el resultado del Consejo Nacional Electoral, en que cabeza cabe que un contendiente en una lista electoral se atreva a decir yo no voy a reconocer lo que digan los votos, sino lo que a mi me de la gana. Típico de ellos»

En este sentido, resaltó que la Revolución defenderá en la calle su victoria «porque es lo justo, honesto y legal». Resaltó, al tiempo que reiteró las denuncias sobre las intenciones de filtrar en los medios de comunicación de la derecha exit poll falsos para reforzar la retórica del fraude electoral.

Con el Mazo Dando